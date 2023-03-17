Иностранные военные посетили оборонные заводы Уральска

В поездке военных дипломатов сопровождали представители Минобороны и Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Заводы оборонно-промышленного комплекса города Уральска посетила делегация военных атташе, аккредитованных в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК
«Зарубежные гости ознакомились с продукцией, выпускаемой на предприятиях Уральский завод «Зенит», научно-исследовательского института «Гидроприбор» и Западно-Казахстанской машиностроительной компании.
В поездке военных дипломатов сопровождали представители Департамента международного сотрудничества Минобороны и Комитета государственного оборонного заказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития», - рассказали в пресс-службе МО Казахстана.
Также для военных дипломатов организовали экскурсия по областному центру с посещением Западно-Казахстанского историко-краеведческого музея.