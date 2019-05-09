Военных, погибших при крушении вертолета Ми-8, наградили посмертно
Военных, погибших при крушении вертолета Ми-8, наградили посмертно, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба МО РК, указом Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, военнослужащих, погибших при крушении вертолета Ми-8, посмертно наградили медалями "Жауынгерлік ерлігі үшін".
Государственными наградами посмертно были удостоены майор Роман Костыгов, майор Тимур Құдайбердиев, майор Данияр Қонырбай, майор Сабыр Тоқбаев, капитан Сырым Мәсәлім, лейтенант Аслан Айтбаев, сержант 3 класса Қайрат Нұрсапанов, старший сержант Мұрат Шәріпов, младший сержант Асхат Әбділманат, ефрейтор Айдын Әбділдинов, ефрейтор Қуаныш Сарқытбаев, ефрейтор Өмірхан Қауқаев, ефрейтор Мирас Жұматаев.
Медали были вручены в канун Дня защитника Отечества и Дня Великой Победы родным и близким погибших воинов.
"Гибель военнослужащих – это невосполнимая утрата не только для их родных и близких, но и для всей армии Казахстана. Они честно и добросовестно до конца выполнили свой воинский долг", – говорится в сообщении МО РК.
Напомним, 27 марта в Кызылординской области упал вертолет Минобороны РК. На борту находилось 13 человек. Позднее на месте крушения были обнаружены тела трех человек.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, вертолет ВВС СВО ВС РК следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.