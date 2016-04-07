"Вольфсбург" сотворил сенсацию, а на "Парк де Пренс" зафиксирована боевая ничья

Спорт
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта livesport.ru
Вчера немецкий "Вольфсбург" на своем поле сотворил одну из главных сенсаций на стадии 1/4 фина Лиги чемпионов, со счетом 2-0 обыграв мадридский "Реал", передает Kazpravda.kz.

"Вольфсбург" - "Реал" 2-0
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Фото с сайта sport-express.ua

При всем уважении к команде Дитера Хекинга подобный результат вряд ли ожидали даже самые преданные болельщики клуба. На стадионе "Фольксваген-Арена" был повержен грозный "Реал", совсем недавно обыгравший "Барселону" в рамках чемпионата Испании. Мадридцы начали встречу немного вальяжно, загубив несколько хороших моментов. В начале встречи Криштиану Роналду даже забил гол, который был отменен из-за оффсайда. С ног на голову все поставил весьма спорный пенальти, когда в борьбе с защитниками в штрафной "Реала" упал Андре Шюррле. Рикардо Родригес с одиннадцатиметровой отметки был точен - 1-0. После этого "Реал" всей командой бросился отыгрываться, рискуя напороться на неприятные контратаки соперника. Что, и случилось уже через 7 минут после первого взятия ворот. Максимилиан Арнольд в одно касание замкнул прострел партнера по команде с правого фланга, увеличив преимущество своей команды. До конца игры мадридцы имели несколько хороших возможностей отквитать хотя бы один мяч, однако на высоте в этот вечер был Диего Бенальо, а "сливочным" в завершении атак откровенно не везло. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу хозяев, теперь "Реалу" будет очень сложно выйти победителем противостояния. 
Тем не менее, наставник "Реала" Зинеддин Зидан оптимистично смотрит в будущее.
"Мне не понравилось, как развивалась игра. Особенно я недоволен действиями своей команды в первом тайме. Однако в футболе так случается. Порой бывает очень сложно. Мы недостаточно интенсивно действовали с первых минут. У нас есть шанс всё изменить. Надо отдохнуть и хорошенько подумать перед ответным матчем", - опубликовал слова наставника официальный сайт УЕФА.


"Пари Сен Жермен" - "Манчестер Сити" - 2-2

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Фото с сайта news.online.ua

В четвертьфинальной стадии столкнулись одни из богатейших клубов Англии и Франции. Перед началом матча букмекеры отдавали предпочтение парижанам, поскольку игра "горожан" в последнее время оставляла желать лучшего. В Премьер-лиге "МанСити" из последних сил цепляется за четвертое место, а "ПСЖ" еще месяц назад досрочно оформил чемпионство во Франции и показывает уверенную солидную игру во всех турнирах, где продолжает выступление. Тем не менее, команда Мануэля Пеллегрини дала бой своему сопернику и вырвала ничью во Франции. Кевин де Брюйне в конце первого тайма вышел на рандеву с Траппом и открыл счет. Тем не менее, уже через 3 минуты вследствие грубейшей ошибки Фернандо, Златан Ибрагимович счет сравнял .  Надо отметить, что Златан не реализовал пенальти в самом начале матча, назначенный за снос Давида Луиза, в этом эпизоде великолепно сыграл кипер "горожан" Джо Харт. Во втором тайме вперед вышли уже "парижане" - на 59-ой минуте после скидки Кавани в касание сыграл Андре Рабьо. Казалось, что в целом лучше смотревшийся "ПСЖ" выйдет победителем из первой дуэли, однако Фернандиньо воспользовался неудачным выносом Максвелла и восстановил паритет на 72-минуте матча - 2-2. С таким счетом, матч и завершился. Боевая ничья оставляет лучшие шансы для "МанСити", сумевшего забить два мяча на чужом поле, однако в противостоянии с "Челси" "ПСЖ" уже показывал, что отлично чувствует себя и в Англии. Так, что все впереди.

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