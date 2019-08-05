​Волонтеры берутся за дело

В рамках объявленного Елбасы Года молодежи в республике стартует проект «Социальный студенческий кредит», направленный на широкое вовлечение студентов в социальную и общественно-полезную деятельность.

Как пояснили вице-министр образования и науки Фатима Жакыпова и вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин, в рамках проекта студенты вузов смогут получать денежное вознаграждение и осуществлять перезачет академических кредитов за результаты общественно- полезной работы.

Студентам вузов дневной формы обучения предоставят кредит на 20 тыс. тенге за 20 часов деятельности и на 50 тыс. тенге за 50 часов. Молодые люди в качестве волонтеров будут оказывать помощь в детских домах, домах престарелых, образовательных и других социальных учреждениях.

Запуск проекта «Социальный студенческий кредит» запланирован на сентябрь, его тематичес­кий модуль будет располагаться на единой интернет-платформе волонтеров qazvolunteer.kz, разработанной Министерством информации и общественного развития совместно с ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть».

Онлайн-платформа qazvolunteer.kz позволяет создать механизмы взаимодействия участников волонтерского движения, координировать их деятельность, осуществлять информационную поддержку соответствующих проектов, программ и акций. Любой желающий может пройти здесь онлайн-регистрацию и присоединиться к волонтерской деятельности.

В настоящее время на платформе зарегистрированы 1 400 волонтеров, более 60 волонтерских организаций.