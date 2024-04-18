Волонтеры ВКО принимают активное участие в неделе «Киелі мекен»

В Восточно-Казахстанской области в рамках недели «Киелі мекен» сотрудники организаций и предприятий, представители местных исполнительных органов, а также молодежь и просто неравнодушные граждане активно благоустраивают территорию историко-культурных памятников региона

Фото: акимат ВКО

В Усть-Каменогорске массовый субботник стартовал у памятника Кабанбай Батыру, который расположен в черте города. Автором шестиметрового монумента, который открыли в областном центре в 2014 году, является Нурлан Далбай. Он изобразил легендарного казахского полководца сидящим с копьем на боевом коне, точно передав образ Кабанбай батыра, как символа сплочения и единства казахского народа.

«Очень символично, что мы начали благоустройство именно с памятника Кабанбай Батыру. Это не просто монументальный историко-культурный объект, это – священное место! Поэтому очень важно навести здесь порядок и облагородить территорию», – считает писатель, член общественного совета ВКО Алдияр Аубакиров.

Участники акции «Таза Қазақстан»» убрали вокруг памятника весь накопившийся за зиму мусор. В течение недели они также приведут в порядок территорию других сакральных мест в Восточном Казахстане.

Напомним, по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране проходит акция «Таза Қазақстан». Она продлится пять недель, каждая из которых носит свое название и посвящена определенной тематике.