Волшебное притяжение войлока

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Румяные яблочки и текеметы Гульмиры Айгожиной пользуются спросом не только у семейчан

фото из архива Гульмиры Айгожиной

Ее изделия, созданные из войлока, привлекают внимание гостей выставок-ярмарок. Творческий путь Гульмиры начался со школьной скамьи, еще тогда она удивляла учителей и одноклассников своим талантом рисовать. Однажды в школе даже не поверили, что рисунок, который девочка принесла для участия в конкурсе, нарисовала она сама.

По профессии Гульмира Айго­жина – учитель. В том, что она будет преподавать в школе, никто и никогда не сомневался. Девочка росла в семье учителей, родители часто брали ее с собой на работу. Окончив школу, она отучилась на учителя начальных классов. Но любовь к творчеству сыграла свою роль, и девушка решила продолжить обучение, подав документы на художественно-графический факультет.

Получив диплом, молодой специалист без труда устроилась на работу в школу, позже – педагогом дополнительного образования в детский дом, где по сей день прививает подрастающему поколению любовь к своей ­малой родине и традициям народа. Гульмира очень любит детей, поэтому каждый урок больше похож на своеобразный мастер-класс с интересными идеями.

А в свободное от работы время, которого катастрофически мало, Гульмира увлекается древним казахским ремеслом – войлоковалянием. Увлечение пришло 14 лет назад. Увидев по телевизору в одной из программ, как из войлока делают игрушки и цветы, решила попробовать сама. Занятие так увлекло, что она решила освоить национальное ремесло и ­отучилась на специальных курсах, поучаствовала в мастер-классах, много узнала о свойствах войлока и техниках работы с ним.

Так семейская мастерица ­освоила все техники валяния. Созданием изделий в технике сухого валяния она обычно занимается с детьми, которые посещают кружки прикладного искусства. Ее суть в том, что с помощью специальной иглы одни волокна шерсти проталкиваются между другими. Обычно в этой технике создаются объемные изделия небольшого размера. Мокрое валяние предполагает изготовление большого полотна с применением мыльного раствора.

Гульмира Айгожина создает различные изделия в национальном стиле: текеметы, жилеты, украшения, сумки, шарфы и шапки. Работает она и с техникой нуно-войлок, или нуно-фелтинг. Она предполагает комбинацию шерсти с ткаными материалами. Чаще всего в качестве основного полотна применяют шелк, шифон и тонкий лен. В результате получаются уникальные изделия с необычной структурой.

Первой работой был кошелек, о котором мастерица вспоминает с улыбкой. Как она сама признается, это были робкие шаги в мир народного искусства. Сейчас же ее работы выполнены мастерски и пользуются популярностью не только в республике, но и за рубежом. Кстати, Гульмира Айгожина в составе делегации тогда еще от Восточно-Казахстанской облас­ти побывала на Международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане. Работы, выполненные в национальном стиле, покорили как казахстанцев, так и иностранных гостей и сейчас путешествуют по миру.

– На выставке одна женщина приобрела небольшой коврик для дочери, которая живет в Сое­диненных Штатах, – рассказывает мастерица. – Через некоторое время мне пришло сообщение. Покупательница написала, что мое изделие произвело фурор за рубежом, и попросила изготовить текемет. С таким восхищением отзывалась о моих работах, что у меня внутри словно все запело и захотелось создать что-то новое и необычное.

По словам мастерицы, когда она ловит восхищенные взгляды, слышит восторженные возгласы и слова благодарности на выставках-ярмарках, к ней приходят вдохновение и новые силы. Для мастерицы творчество – это способ самовыражения и возможность реализовать свои идеи и задумки.

Гульмира Айгожина не просто создает изделия из войлока, из пряжи, которую прядет ее мама. Каждому предмету подбирает особый узор, в котором заложен глубокий сакральный смысл.

– Орнаменты для меня имеют особое значение, – признается мастерица. – Перед тем как нанести тот или иной узор, изучаю его значение. Так, на головных уборах или жилетках использую растительные или космогонические орнаменты, символизирующие единство, вечное движение и развитие. На текеметах и накидках на стулья располагаю зоо­морфные орнаменты, которые обозначают степной образ жизни казахского народа.

В работе Гульмира большое значение уделяет цветовой гамме. Пользуется красителями, безопасными для здоровья. Для нее важно, чтобы работа была не просто красивой, но и экологичной. Она очень любит цвета, приближенные к натуральным. Среди ее изделий вы не увидите аляпистых. Природные цвета она получает путем окрашивания натуральными красителями: луковой шелухой, отваром ореховой скорлупы и так далее. Подбирает цвета так, чтобы крас­ки гармонировали друг с другом и получались оригинальные узоры в национальном стиле.

Причем Гульмира Айгожина применяет не только техники войлоковаляния, она освоила традиционное казахское ткачество, чиеплетение, вышивку біз кесте. Но основной акцент делает на войлоке и обучает этому древнему казахскому ремеслу молодое поколение. Уютные и красивые ее изделия прекрасно вписываются в современный интерьер и пользуются популярностью.

Мастерица считает, что, сохраняя национальную культуру и традиции, мы делаем нашу страну богаче. А ее ученики, известные не только в республике, но и за рубежом, доказывают, что декоративно-прикладное искусство продолжает жить в стремительно развивающемся веке цифровых технологий.

– Меня восхищают предметы в национальном стиле, я сама с удовольствием ношу стилизованные украшения и одежду, – признается мастерица. – Кроме того, предметы, выполненные в традиционных техниках, очень практичны: зимой в них теп­ло, летом – не жарко. Например, традиционный напольный ковер использует мой сын во время занятий лечебной физкультурой.

Мастерица убеждена, что популяризация народных ремесел – один из эффективных способов глубже познать собственную историю и возрождать исконные традиции.

#войлок #войлоковаляние #Гульмира Айго­жина

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