Вопросы инфраструктуры и логистики обсудил глава Сената с жителями Шымкента

Фото: пресс-служба Сената

На повестке – задачи по реализации поручений главы государства, озвученных в Послании и на расширенном заседании правительства, содействие Сената развитию потенциала города, а также новый формат взаимодействия палаты с маслихатами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи с депутатами городского маслихата Маулен Ашимбаев отметил, что по инициативе главы государства реализуются комплексные реформы, направленные на построение Справедливого Казахстана, укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Вместе с тем, реализация обозначенных в этой связи задач требует активного системного взаимодействия всех заинтересованных сторон и выстраивания нового формата работы.

«В результате инициированных президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым реформ произошли значительные изменения в социально-экономической и политической сферах. Усилился баланс между ветвями власти и возросла политическая конкуренция, комплексно модернизированы государственные институты. В результате ведется последовательная работа по формированию новой экономической модели. Уверен, все эти конкретные шаги будут способствовать повышению благосостояния страны и развитию потенциала регионов», – сказал председатель палаты.

Подводя итоги второй сессии восьмого созыва Парламента, Маулен Ашимбаев подробно остановился на ключевых аспектах взаимодействия Сената и маслихатов и активизации привлечения к законотворческому процессу депутатов маслихатов наряду с экспертным и гражданским сообществом. Предложения и инициативы местных представительных органов, по мнению спикера Сената, должны играть ключевую роль в решении вопросов, касающихся развития регионов.

«По итогам сессии Парламент принял 102 закона, в том числе затрагивающие такие важнейшие вопросы, как усиление общественного контроля, защита прав женщин и детей, противодействие торговле людьми. Депутаты Сената регулярно выезжали в регионы, где вместе с коллегами на местах проводили встречи с населением и обсуждали пути решения актуальных проблем. По итогам данной работы в правительство и соответствующие госорганы были направлены 200 депутатских запросов. Надеюсь, что мы продолжим нашу совместную работу такими темпами и во время предстоящей сессии», – отметил Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Вместе с тем, обсудили участники встречи и актуальные для мегаполиса вопросы, в частности речь шла о необходимости решения проблем инфраструктуры и логистики. Было отмечено, что для их решения требуется, в том числе, и выделение средств из республиканского бюджета.