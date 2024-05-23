Аида Балаева обсудила сотрудничество в области культуры с генсеком ШОС

Министр культуры и информации Аида Балаева встретилась с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

По информации ведомства, встреча прошла в туристической и культурной столице Шанхайской организации сотрудничества - городе Алматы. Такой статус был закреплен за Алматы по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева на период председательства в ШОС.

«Президент Казахстана неоднократно отмечал, что незыблемым фундаментом прочных взаимоотношений государств-членов ШОС является сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Шанхайская организация объединяет десять государств Евразийского континента, в которых проживает почти половина населения планеты. То культурное многообразие, которым обладают наши народы, открывает невероятные перспективы в области культуры и культурного обмена», - сказала министр.

Глава ведомства отметила, что на 21-м совещании министров культуры государств-членов ШОС подведены промежуточные результаты совместной работы и обсуждены перспективы.

В 2022-2023 годах в Казахстане успешно организованы и проведены Дни культуры России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. А также Дни культуры Казахстана в России и Азербайджане.

В текущем году планируется ряд мероприятий в рамках Дней культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане.

Министр выразила уверенность, что продолжение данной практики под эгидой ШОС будет способствовать еще большему сближению культур и народов.

В 2023 году по инициативе Касым-Жомарта Токаева был инициирован проект «Духовные святыни ШОС», в рамках которого Министерство культуры и информации проводит работу по реконструкции мавзолея выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи.

В свою очередь Чжан Мин выразил готовность поддержать все предложения министра и оказать всяческое содействие в их реализации.