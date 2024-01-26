Вопросы развития импортозамещения обсудили в правительстве

Вопросы развития импортозамещения и повышения экспортного потенциала казахстанских товаров и услуг рассмотрели на заседании Совета отечественных предпринимателей под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава Кабмина отметил, что благодаря принятым мерам за последние годы наблюдается рост объема экспорта обрабатывающей промышленности. При этом у Казахстана имеется достаточный потенциал для организации местного производства значительной части импортируемых товаров.

- В этой работе важно максимально задействовать свои кадры, сырье и товары. Другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью. Правительством будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития конкурентоспособных предприятий, — сказал Алихан Смаилов.

В ходе заседания с участием руководства центральных госорганов, акиматов и нацкомпаний, представителей НПП «Атамекен» и бизнеса обсуждены вопросы технического регулирования, сертификации, трансферта и внедрения передовых технологий, локализации и декарбонизации производств, повышения доступности финансирования, обеспечения предприятий сырьем, госзакупок и оказания мер господдержки, совершенствования законодательства.

По всем актуальным вопросам, поднятым бизнесом, были даны подробные комментарии со стороны госорганов, институтов развития и акиматов.

В своем докладе министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев отметил, что по итогам 11 месяцев прошлого года внешнеторговый оборот обрабатывающей промышленности составил $74,2 млрд, увеличившись на 12%.

За 2023 год между крупными заказчиками и казахстанскими производителями заключено 179 долгосрочных договоров и оффтейк-контрактов на сумму 66 млрд тенге. Кроме того, для обеспечения собственных нужд крупные компании («Казахмыс», ERG, «Казцинк» и т.д.) создают вокруг себя пояс МСБ.

Для стимулирования импортозамещения запущен механизм поставки сырья внутренним переработчикам по доступным ценам. На сегодня заключено 25 соглашений по трем основным видам металлов – алюминий, медь, свинец. Это позволит углубить переработку и расширить номенклатуру выпускаемых в республике товаров.

В целях обеспечения широкого доступа предприятий к инфраструктуре совершенствуется деятельность специальных экономических и индустриальных зон.

Параллельно ведется работа по реализации инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, направленных как на импортозамещение, так и ориентированных на экспорт. По итогам прошлого года запущено 170 проектов на 930 млрд тенге, создано более 12 тыс. постоянных рабочих мест. В частности, налажено производство таких импортозависимых товаров, как краски и лаки, арматура, спецодежда, медицинская мебель, теплоизоляционные материалы, лифты и т.д.

В текущем году запланирована реализация 180 проектов на сумму 1,5 трлн тенге с созданием свыше 18 тыс. рабочих мест. В их числе ферросплавный завод в Павлодарской области, производство компонентов грузовых автомобилей чугунным литьем в Костанайской области, кузнечно-бандажный комплекс в Павлодарской области, заводы по выпуску бытовой техники в Алматинской области и компонентов для ветроэнергетических установок в Карагандинской области.

Подводя итоги обсуждения, премьер подчеркнул, что развитие импортозамещения является важным фактором обеспечения устойчивости экономики.

- Здесь требуется комплексный подход. В этих целях Правительством принята Программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств. В частности, реализуются меры по стимулированию роста производства казахстанских товаров через расширение номенклатуры и дозагрузку действующих предприятий, — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, важными задачами также являются своевременное обновление основных фондов предприятий и запуск новых производств.

- В целях повышения локализации производств проекты должны быть обеспечены доступным финансированием, в том числе через внебюджетные источники и расширение механизмов гарантирования. Это позволит предприятиям успешно конкурировать с зарубежными поставщиками, — отметил премьер.

В рамках заседания заместитель руководителя аппарата правительства Аскар Биахметов также доложил о ходе рассмотрения вопросов бизнеса, ранее поднятых на заседаниях Совета отечественных предпринимателей. В частности, рассмотрено свыше 100 вопросов по таким направлениям, как транспорт, агропромышленный комплекс, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтегазовый сектор и развитие человеческого капитала. Все проблемные вопросы бизнеса находятся на контроле Правительства, по ним проводится соответствующая работа.