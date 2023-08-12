Вопросы развития тепличного хозяйства обсудили в Правительстве

Сельское хозяйство
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

На заседании под председательством министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрены вопросы развития тепличного хозяйства, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Правительства РК. 

Фото: Kazpravda.kz

Площади теплиц в Казахстане сократились на 232,3 га по итогам прошлого года и составили 1,2 тыс. га. По словам вице-министра сельского хозяйства Амангали Бердалина сокращение площадей теплиц связано с высокой себестоимостью производимой продукции и низкой рентабельностью бизнеса. 

Сегодня основная часть теплиц сосредоточена в Туркестанской области – 824,2 га, Алматинской – 79 га, Карагандинской – 43 га, а также в Шымкенте – 139,2 га. Сравнительно небольшие площади теплиц имеются также в других областях Казахстана.

МСХ ведет работу по внедрению субсидирования расходов на электроэнергию, газ, уголь в период межсезонья. Для этого утвержден Национальный стандарт для фермерских теплиц, который вступил в силу с 1 мая 2023 года.

По словам главы КХ «Агротур» в Туркестанской области Турсуна Тасходжаева, в целом вопросы тепличников начали решаться. 

«Работа сдвинулась, вопрос создания стандартов для тепличных хозяйств закрыли. По углю – мы сформировали кооператив, чтобы заключить договор на поставку топлива с АО «Шубарколь комир». Сами закупили примерно 30-35 тыс. тонн, больше брать боимся, потому как если складировать в большом количестве, он может сгореть. Спадет жара, и фермеры начнут закупаться топливом. Если будут субсидии, то тепличные хозяйства начнут показывать активный рост, фермеры начнут работать на результат», — отметил Турсун Тасходжаев. 

В ближайшее время в рамках инвестиционных субсидий планируется повысить с 25% до 30% возмещение затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов. Утвердить проект правил планируется  до конца сентября. 

Кроме того, в целях развития производства овощных культур закрытого грунта будет продолжена господдержка путем субсидирования стоимости удобрений (за исключением органических) пестицидов, биоагентов и биопрепаратов, подачи поливной воды, семян огурцов и томатов. 

Также со стороны государства осуществляется кредитование строительства теплиц в рамках универсальной программы кредитования «Агробизнес». Ставка за счет субсидирования составляет 6%. 

#сельское хозяйство #урожай #телица

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