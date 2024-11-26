Вопросы развития железнодорожной отрасли рассмотрели в правительстве

Транспорт, Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил выработать конкретные механизмы реализации приоритетных инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руководитель правительства отметил необходимость завершения всех процедур для оказания качественных и оперативных госуслуг на границе во избежание задержек грузов.

Перед Минтранспорта и компанией «Қазақстан темір жолы» поставлена задача по выработке конкретных механизмов реализации приоритетных инфраструктурных проектов с определением источников финансирования.

Олжас Бектенов поручил оказать поддержку частным перевозчикам, которые на сегодня испытывают затруднения в обновлении своих вагонов. Премьер-министр подчеркнул, что в 2028 году парк пассажирских вагонов превысит 3 тыс. единиц – это полностью закроет внутреннюю потребность.

Также он поручил ускорить улучшение инфраструктуры порта Актау для роста перевалки железнодорожных грузов и повышения потенциала морских перевозок. А Минтранспорта и «Қазақстан темір жолы» – обеспечить завершение строительства контейнерного хаба и работ по дноуглублению порта в 2025 году.

По данным Минтранспорта, за 2 года в Казахстане отремонтировано более 2,8 тыс. км железных дорог. С 2023 года проведен ремонт более 2,8 тыс. км железных дорог; для обновления подвижного состава в 2024 году закуплено 185 локомотивов, введено в эксплуатацию 800 полувагонов, 143 пассажирских вагона; проведен капитальный ремонт вокзалов в городах Кызылорда, Шымкент, Павлодар и Туркестан.

Руководитель правительства отметил, что в результате принимаемых мер к 2029 году объем транзитных перевозок увеличится с 28 млн до 45 млн тонн, в том числе транзит вырастет до 2 млн двадцатифутовых контейнеров. Олжас Бектенов подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности казахстанских маршрутов на международных транспортных коридорах и наращивания усилий по модернизации отрасли.

В рамках реализации Концепции развития железнодорожной отрасли до 2029 года запланированы следующие работы: ремонт на 11 тыс. км железнодорожных участков, строительство около 5 тыс. км новых и вторых путей, автоблокировка на 2,6 тыс. км, модернизация 184 станций; увеличение количества контейнерных поездов по маршруту ТМТМ от 400 до 3 тыс. единиц в год; закуп порядка 1,2 тыс. пассажирских вагонов; строительство ж/д линий Дарбаза Мактаарал и Бахты – Аягоз, прокладка вторых путей ж/д участка Достык – Мойынты и обводной линии Алматы; реализация 4 железнодорожных проектов общей протяженностью 1,3 тыс. км; в 2025 году приобретение 187 локомотивов, в последующие три года – поставка еще 257 единиц.

Напомним, на заседании правительства Олжас Бектенов обратил внимание КТЖ на проблему задержек поездов. 

#Правительство #железная дорога #перевозки #Олжас Бектенов

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