Вопросы реализации совместных с международными банками проектов обсудили в Правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили реализацию проекта по модернизации среднего образования, планы по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений в Актобе, Караганде, Таразе, Риддере и Конаеве, а также продолжение ряда проектов по реконструкции автомобильных дорог, восстановлению ирригационных систем и другое.

По всем рассмотренным вопросам премьер-министр дал соответствующие поручения.

В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Исламского банка развития.