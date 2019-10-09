Вопросы сотрудничества Казахстана с Всемирной туристской организацией обсудили Токаев и Пололикашвили

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность проведения Глобального саммита ЮНВТО по городскому туризму "Умные города, умные дестинации" в столице Казахстана.
"Считаем, что Ваш визит имеет большое значение. Хотел бы выразить признательность за вашу личную поддержку кандидатуры города Нур-Султан в качестве места проведения Восьмого Глобального саммита Всемирной туристской организации. Для Казахстана развитие туризма, в том числе экотуризма и городского туризма, имеет очень большое значение. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с вашей организацией", - сказал Президент.
Зураб Пололикашвили поблагодарил Главу государства за встречу и отметил значимость для ЮНВТО взаимодействия с Казахстаном по развитию местной индустрии туризма.