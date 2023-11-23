Воронка глубиной 17 метров образовалась на окраине Жезказгана

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ДЧС области Улытау прокомментировали видео, распространившееся 22 ноября в мессенджере WhatsApp об обрушении земной поверхности в поселке Жезказган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства

Фото: пресс-служба ДЧС области Улытау

Направленная к месту оперативная группа ДЧС факт подтвердила.

Обрушение земной поверхности произошло на окраине города Жезказгана, на территории промышленной зоны ТОО «Корпорация Казахмыс» (Южно-Жезказганский рудник), в районе бывшей автостанции, примерно в 200-300 метрах от жилого дома №1 А по улице Жамбыла.

«Примерный диаметр воронки – около 30 метров, глубина – 15-17 метров (под землей проходит недействующая шахта). К участку обрушения доступа и проезда автотехники нет, так как он обвалован. Сотрудники гражданской защиты огородили периметр обрушения сигнальной лентой.

На этой территории находится 1 частный дом, где проживает 1 человек, остальные жители были переселены. Дом находится в очереди на переселение, на данный момент угрозы ему нет», – прокомментировали в ДЧС.

#ДЧС #земля #Жезказган #область Улытау

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