Восемь преступных группировок нейтрализовали в Казахстане

Спецоперации
85
Дана Аменова
Корреспондент

Задержанных из разных регионов Казахстана подозревают в совершении преступлений разной степени тяжести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

Сотрудники КНБ совместно с МВД и при координации Генпрокуратуры провели операцию в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жетысуской областях и в Шымкенте, в ходе которой нейтрализовали 8 группировок

– Задержаны 23 человека, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 помещены в ИВС, а к 6 применили обязательство о явке. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия. Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами. В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, деньги и наркотики, – проинформировали в КНБ.

Также в пресс-службе добавили, что к проведению операции в 8 регионах республики одновременно привлекли порядка 250 силовиков. Следственные мероприятия продолжаются.

#КНБ #задержание #арест #группировки

Популярное

Все
Какого цвета «честный» мед?
Не надо бояться психолога
Кто говорит? Вор!
Флирт за три миллиона
Дети в рабстве
Кузница будущих атомщиков
Минсельхоз не выдаст, фермер не съест
Уже 406 жителей Карагандинской области, много лет проработавшие на вредных производствах, оформили государственное специальное пособие
Жилье для сельских врачей
В Восточном Казахстане подорожала электроэнергия
Дорожную компанию наказали крупным штрафом за загрязнение окружающей среды
Не «кошмарить», а контролировать
Вагончик тронулся...
Фильм о легендарном полководце Жалантос Бахадуре сняли в Узбекистане
Феномен политического деятеля
Пока совсем не excelent
К гадалкам не ходи, или Слухами земля полнится
Еще одно золото завоевал Казахстан на чемпионате Азии по легкой атлетике
Необходимы совместные усилия
Сын земли Кокше
Ответственность перед предками и потомками
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Время разъяснений о времени
Заставлять или убеждать?
Отечественные мясопереработчики вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Мир во всех измерениях
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Катар – потенциальный стратегический партнер Казахстана
Казахстан глазами американца в начале XX века
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Миллион за выносливость
Скончалась экс-председатель Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова
Судьбу свою кляня…
Вторая победа в сезоне
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
Назначен аким города Жанаозен
История в комиксах
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

КНБ проводит операцию по пресечению деятельности радикалов
Преступную группу задержали за разбойное нападение
Преступная группа незаконно «выдавала» водительские удостов…
Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]