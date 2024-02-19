Восемь преступных группировок нейтрализовали в Казахстане

Задержанных из разных регионов Казахстана подозревают в совершении преступлений разной степени тяжести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: пресс-служба КНБ

Сотрудники КНБ совместно с МВД и при координации Генпрокуратуры провели операцию в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Жетысуской областях и в Шымкенте, в ходе которой нейтрализовали 8 группировок

– Задержаны 23 человека, среди которых приверженцы деструктивных религиозных течений. 17 помещены в ИВС, а к 6 применили обязательство о явке. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, а также незаконном обороте наркотических средств и огнестрельного оружия. Совершенные противоправные деяния в ряде случаев оправдывали искаженными религиозными канонами. В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, деньги и наркотики, – проинформировали в КНБ.

Также в пресс-службе добавили, что к проведению операции в 8 регионах республики одновременно привлекли порядка 250 силовиков. Следственные мероприятия продолжаются.