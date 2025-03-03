Восхождение на пик АНК

АНК
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В честь 30-летия Ассамблеи народа Казахстана накануне 1 марта – Дня благодарности и дня образования Ассамблеи народа Казахстана домбрист и альпинист из Астаны Алибек Кайырбек совершил восхождение на Пик Ассамблеи народа Казахстана (4068 м)

На вершине он исполнил традиционный казахский кюй на домбре, наполнив горные просторы звуками родной музыки. Там же он торжественно развернул флаг Ассамблеи – символ единства и дружбы народов Казахстана – и поздравил всех казахстанцев с этим знаменательным праздником.

Отметим, что Алибек Кайырбек уже имеет за плечами успешные восхождения на такие знаковые вершины, как Эльбрус и Килиманджаро. При этом каждое его восхождение сопровождается исполнением кюев на домбре – как знак популяризации казахской культуры и музыки на международной арене.

Это восхождение стало особенным, ведь оно посвящено юбилею Ассамблеи народа Казахстана – организации, которая объединяет людей, помогает сохранять культурное многообразие и реализует важные социальные проекты.

#АНК #гора #пик #альпинист #кюй #домбрист

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