Воспитание памятью

Накануне Международного дня музеев в Северо-Казахстанском краеведческом музее открылась передвижная выставка музея департамента полиции.

Полицейский музей в Петропавловске считается одним из лучших в стране, свою историю он ведет с 1989 года. С тех пор было собрано свыше четырех тысяч экспонатов. Знакомясь с ними, можно представить историю развития полиции Петропавловска в течение 190 лет или увидеть, например, как менялось обмундирование стражей порядка начиная с 1918 года.

Большой интерес представляет коллекция оружия, в том числе изъятого у преступников. Фото­графии позволяют увидеть, как выглядело здание полицейской управы в 1912 году, каким был губернский уголовный розыск в 1924-м. В числе уникальных экспонатов – уличный фонарь 1800 года, маузер 1889 года, текст первой милицейской присяги, свисток и камча столетней давности.

Каждая витрина – это история чести и мужества, каждый экс­понат – символ порядочности и героизма.

Особое место в музее департамента полиции СКО занимает экспозиция, посвященная громким преступлениям. Например, убийству в 1998 году 29-летнего гражданина Швейцарии Рето Бантли. В долгом расследовании, связавшем Казахстан, Россию, Таджикистан и Швейцарию, окончательную точку поставили именно североказахстанские сыщики.

Среди самых впечатляющих экс­понатов музея – окровавленная рубашка старшего участкового инспектора Алексея Щербакова. Рядом с ней лежат опасная бритва, которой преступник убил майора, и орден «За личное мужество», которым Щербаков был награжден посмертно.

Хранится в музее треугольник из красной ткани с буквами ПНМ: Петропавловская народная милиция. Этот треугольник с нашивкой считается первым полицейским шевроном. Представлены и образцы обмундирования (16 комплектов), а также пять кителей бывших начальников областного УВД и два кителя погибших сотрудников.

В праздник в музее обязательно заводят патефон. Заведующая Любовь Осинская купила его у кого-то из старожилов Петропавловска. Поначалу он не работал, но умельцы из местной колонии отремонтировали антикварную вещь, и теперь в полицейском музее минувшую эпоху можно не только увидеть, но и слышать.