Воспитание патриотизма - общенациональная задача

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В Главном командовании Национальной гвардии состоялось заседание Военного совета под председательством Заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В заседании приняли участие командующие региональных командований, начальник Академии Национальной гвардии, командиры воинских частей прямого подчинения, начальники главных управлений, управлений, а также самостоятельных служб, в т.ч. военной полиции. Стоит отметить, что штабы региональных командований и командиры воинских частей присоединились к заседанию в онлайн-режиме.

На Военном совете подведены итоги служебно-боевой деятельности войск правопорядка в 2023 году и были поставлены задачи на предстоящий период. Также поднимались вопросы организации служебно-боевой деятельности частей и подразделений, и поддержанию воинской дисциплины и правопорядка.

Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов выступил с докладом «Об организации воспитательной работы, повышении морально-боевого духа личного состава и существенных недостатках в сплочении воинских коллективов».

– Глава государства и руководство МВД и Национальной гвардии дали ряд поручений по укреплению казахстанского патриотизма – в этом направлении идет плодотворная работа. В прошлом году государственными наградами были награждены 11 военнослужащих. Художественный фильм «Бүркіт» о подразделении специального назначения Национальной гвардии вышел на большие экраны во всех кинотеатрах страны. Мы отметили 20-летие военно-патриотического движения «Жас Бүркіт». В воинских частях Национальной гвардии в 2023 году было организовано около 40 мероприятий, посвященных Дню открытых дверей, – подчеркнул в своем докладе главный воспитатель войск правопорядка.

Далее выступил начальник Военной полиции полковник Куат Томашинов с докладом на тему: «О состоянии воинской дисциплины, законности и правопорядка среди личного состава».

Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Е. Ботаканов дал ряд поручений, касающихся дисциплины и воспитательной работы. Особое внимание Главком уделил вопросам повышения боевой и мобилизационной подготовки войск и укреплению морально-психологического состояния личного состава.

Стоит отметить, что инициатором боевого состязания 2024 года выступила воинская часть 5511, которой командует полковник Айбек Исенов.

По итогам заседания принято постановление Военного совета, которое будет направлено в региональные командования и воинские части для руководства и исполнения. В конце мероприятия Главнокомандующий наградил дипломами и кубками победителей Спартакиады Национальной гвардии РК и спортивно-массовой работы в войсках правопорядка.

#казахстан #Нацгвардия

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