​Воспитывая патриотов

Взяв на вооружение документ и руководствуясь народной мудрос­тью «Сильный победит одного, а образованный – тысячу», в регио­не поставили цель – изменить мировоззрение как взрослого населения, так и подрастающего поколения. Областное управление образования разработало 19 проектов по трем базовым нап­равлениям: «Моя страна – моя судьба», «Краеведение» и «Сознательный гражданин», которые будут реа­лизованы в ближайшие 5 лет. Планируется, что примерно в 50 мероприятиях, связанных с ними, примут участие более 1 млн 800 тыс. учащихся средних школ и колледжей. На эти цели пре­дусматривается порядка 600 млн тенге, причем будут задействованы не только бюджетные средства, но и спонсорская помощь, а также поддерж­ка социальных партнеров.

Этой осенью в средних учебных заведениях области для учащихся 7–8-х классов введены спецкурсы по краеведению и истории родного края, а для студентов первых и вторых курсов колледжей – по историческому и литературному краеведению. Для школьников среднего звена 5 часов занятий в учебном году по дисциплинам «Казахский язык и литература», «География», «История Казах­стана» и «Казахская литература» отводятся для проведения их на базе музеев, организаций культуры и исторических объектов.

По словам руководителя областного управления образования Рахии Турмаханбетовой, это сделано для того, чтобы дети смог­ли окунуться в историю и культуру родного края, прикос­нуться к памятникам археологии, ощутить атмосферу древности. Таким образом, по мнению специалистов образования, подрас­тающему поколению легче привить любовь к природе и малой родине, а через них воспитать патриотизм и чувство гордости за Отчизну. Ведь одно дело – изу­чать историю или географию по книгам и совсем другое – увидеть изучаемое воочию. В этом плане в будущем предполагается наладить сотрудничество с местными туроператорами для организации в школах познавательных экскурсий по родному краю и поездок в сакральные места. В настоящее время рассматривается вопрос привлечения к подобного рода внеклассным мероприятиям и родителей учащихся.

В 255 школах и 5 колледжах области открыты центры «Зерде» и «Руханият», способствующие духовному развитию молодежи, прививающие нормы нравственности и рассказывающие о народных традициях и обычаях.

В рамках реализации прог­раммной статьи Главы государства во всех школах региона проводятся мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей: классные часы, конкурсы, спортивные состязания… Буквально на днях состоялся областной родительский форум, где ставился акцент на то, что формирование личности преж­де всего начинается в семье, а затем уже в школе, колледже или вузе. Именно поэтому родителям важно больше уделять внимания своим детям, прививать им любовь к родному краю, природе и истории государства, воспитывать в духе казах­станского патриотизма.

Жамбылцы активно поддерживают объявленные в области акции «Мектепке тағзым» и «Жамбыл түлектері», направленные на оказание материальной помощи успешными выпускниками своим школам, проведение встреч учащихся с ними. Рахия Турмаханбетова отметила, что подобные беседы демонстрируют школьникам наглядные истории успеха и способствуют их выбору будущей профессии. Дети будут учиться, как справляться с жизненными трудностями, станут активнее, закаленнее и любознательнее. Все это вкупе окажет благоприятное влияние на формирование их личности.

В рамках акции на сегодня оказана спонсорская помощь на сумму более 5 млн 700 тыс. тенге. К примеру, выпускник казахско-турецкой школы-интерната для одаренных мальчиков, ныне школы «Білім-Инновация», Жанат Рахмани подарил альма-матер кабинет по робототехнике стоимостью 1 млн тенге. Депутат Мажилиса Парламента РК, Халық Қаһарманы Бахытжан Ертаев передал своей родной школе № 18 Жуалынского района спортивный инвентарь. Герой Труда Казахстана Аягуль Миразова помог­ла полностью укомп­лектовать кабинет математики СШ им. К. Кошманбетова, а благодаря помощи выпускника школы им. Б. Батырова Рыс­куловского района, известного эстрадного вокалиста Досымжана Танатарова, на территории учебного заведения появилась Аллея Независимости.

– В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Глава государства обозначил ряд конкретных проектов, в том числе «Туған жер», который отк­рывает большие возможности, – сказала Рахия Турмаханбетова. – Как отметил Лидер нации, «путь к лучшему начинается с простого – с любви к родной земле», именно поэтому мы стараемся прививать это чувство с малых лет. К примеру, в ноябре во время каникул прошли школьные экскурсии по сакральным местам области, и эта работа будет продолжена в течение всего учебного года.

Осенью стартовал областной конкурс сочинений среди школьников – «Родная земля», лучшие работы планируется опубликовать в республиканских печатных изданиях. Также объявлен творческий конкурс видеороликов среди учащихся колледжей на темы «Успешные люди облас­ти», «Моя школа», «Моя улица», «Мой край» и другие. Наиболее удачные из них будут размещены в соцсетях, транслироваться по местным телеканалам. Во всех школах созданы уголки и открыты кабинеты «Рухани жаңғыру», где можно получить исчерпываю­щую информацию по программе «100 новых лиц Казахстана» и сакральным местам региона. Там проводятся встречи с успешными людьми и мероприятия по переходу на латиницу.

В настоящее время в регионе идет подготовка новых учебников, посвященных родному краю, культуре, историческим местам, природным богатствам и успешным людям области, для чего создана специальная рабочая комиссия и привлечены историки, писатели, краеведы, археологи и другие специалисты. Планируется, что внед­рение учебников по краеведению начнется уже в следующем году.