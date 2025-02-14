Вот это любовь!

Она готова была терпеть не только бытовые неудобства вроде хижины из экскрементов и откровенную антисанитарию, но и странные обычаи племени масаи. Например, у них нет и речи о поцелуях – притрагиваться к лицу друг друга попросту не принято. А мужчина не может есть пищу, к которой прикасалась или даже на которую посмотрела женщина.

Но, несмотря на огромную пропасть, лежащую между ними, отважная женщина вышла замуж за любимого. Правда, брак оказался недолгим, как, видимо, и сама любовь. Спустя несколько лет отношения стали стремительно ухудшаться, воинственный муж начал ревновать, при этом сам, согласно обычаям, хотел завести еще одну жену и нарожать детей. В итоге Коринна сбежала обратно в Швейцарию, прихватив с собой их единственную дочь.

Эта история тронула меня до глубины души. Какой безумной и испепеляющей, однако, может быть любовь, когда человек готов на что угодно, лишь бы оставаться рядом с предметом своего вожделения! Коринне было 26 лет, у нее был свой свадебный магазин и вполне респектабельные отношения. Но она не смогла противостоять силе, которая притягивала ее к экзотичному аборигену.

Отказавшись от благ цивилизации, женщина четыре года прожила в кенийской деревне, переболела всеми инфекциями, включая малярию, но смогла родить ребенка и даже заняться небольшим бизнесом. Безграничная любовь и ожесточенная борьба за выживание переплелись в ее жизни и в последующем стали предметом обсуждения миллионов людей по всему миру.

Говорят, такая любовь – участь не­многих. Уж не знаю, подарок ли это или наказание. Большинство из нас, наверное, просто не вынесли бы таких душевных мук и терзаний, не говоря уже о принятии столь решительных конкретных действий.

– А ты б так смогла? – спросила я свою более рассудительную подругу, с восхищением поведав ей историю Коринны Хофманн.

– Хм, надо вспомнить, любила ли я кого-то так же страстно, – задумалась она.

– Разве не мужа? – удивилась я. – Ведь вы в счастливом браке лет двадцать, у вас трое детей!

– Мужа я люблю спокойною любовью, – глубокомысленно ответила моя собеседница.

И я задумалась: так что лучше – яркая и короткая, как падающая звезда, испепеляющая страсть или проверенная временем, умиротворяющая и надежная – спокойная – любовь? И та и другая, безусловно, суперспособность влюбленного видеть в другом человеке все самое лучшее. И на самом деле никакой заслуги в этом того, кого любят, нет.

Но первая, скорее, разрушает, разбивая сердца, оставляя тягостные воспоминания и глубокие раны. А вторая обладает созидательной силой, способной творить чудеса, дающей опору и вселяющей уверенность. Какую кому преподнесет жизнь – рулетка. Главное – и вовсе не застрять на секторе зеро, ведь какой бы мучительной и сложной ни была эта самая любовь, жить без нее еще мучительнее и сложнее.