Вот это любовь!

Колонка обозревателей
30
Асель Муканова

Одна из самых невероятных и известных на весь мир историй любви описана в книге, переведенной на 30 языков, и одноименном художественном фильме «Белая масаи». В конце 1980-х годов швейцарка Коринна Хофманн путешествовала со своим женихом по Африке и, увидев на одной из экскурсий воина племени масаи, влюбилась в него с первого взгляда. Ради любви молодая женщина кардинально изменила всю свою жизнь: бросила жениха, успешный бизнес в Швейцарии и поселилась в африканской глуши, чтобы только быть со своим новым возлюбленным.

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Она готова была терпеть не только бытовые неудобства вроде хижины из экскрементов и откровенную антисанитарию, но и странные обычаи племени масаи. Например, у них нет и речи о поцелуях – притрагиваться к лицу друг друга попросту не принято. А мужчина не может есть пищу, к которой прикасалась или даже на которую посмотрела женщина.

Но, несмотря на огромную пропасть, лежащую между ними, отважная женщина вышла замуж за любимого. Правда, брак оказался недолгим, как, видимо, и сама любовь. Спустя несколько лет отношения стали стремительно ухудшаться, воинственный муж начал ревновать, при этом сам, согласно обычаям, хотел завести еще одну жену и нарожать детей. В итоге Коринна сбежала обратно в Швейцарию, прихватив с собой их единственную дочь.

Эта история тронула меня до глубины души. Какой безумной и испепеляющей, однако, может быть любовь, когда человек готов на что угодно, лишь бы оставаться рядом с предметом своего вожделения! Коринне было 26 лет, у нее был свой свадебный магазин и вполне респектабельные отношения. Но она не смогла противостоять силе, которая притягивала ее к экзотичному аборигену.

Отказавшись от благ цивилизации, женщина четыре года прожила в кенийской деревне, переболела всеми инфекциями, включая малярию, но смогла родить ребенка и даже заняться небольшим бизнесом. Безграничная любовь и ожесточенная борьба за выживание переплелись в ее жизни и в последующем стали предметом обсуждения миллионов людей по всему миру.

Говорят, такая любовь – участь не­многих. Уж не знаю, подарок ли это или наказание. Большинство из нас, наверное, просто не вынесли бы таких душевных мук и терзаний, не говоря уже о принятии столь решительных конкретных действий.

– А ты б так смогла? – спросила я свою более рассудительную подругу, с восхищением поведав ей историю Коринны Хофманн.

– Хм, надо вспомнить, любила ли я кого-то так же страстно, – задумалась она.

– Разве не мужа? – удивилась я. – Ведь вы в счастливом браке лет двадцать, у вас трое детей!

– Мужа я люблю спокойною любовью, – глубокомысленно ответила моя собеседница.

И я задумалась: так что лучше – яркая и короткая, как падающая звезда, испепеляющая страсть или проверенная временем, умиротворяющая и надежная – спокойная – любовь? И та и другая, безусловно, суперспособность влюбленного видеть в другом человеке все самое лучшее. И на самом деле никакой заслуги в этом того, кого любят, нет.

Но первая, скорее, разрушает, разбивая сердца, оставляя тягостные воспоминания и глубокие раны. А вторая обладает созидательной силой, способной творить чудеса, дающей опору и вселяющей уверенность. Какую кому преподнесет жизнь – рулетка. Главное – и вовсе не застрять на секторе зеро, ведь какой бы мучительной и сложной ни была эта самая любовь, жить без нее еще мучительнее и сложнее.

Все колонки автора
#семья #роман #любовь #страсть #чувства

Популярное

Все
Язык программирования на казахском разработал школьник
Распоряжение Главы государства об освобождении от должности
Друзья зовут ее Айшой
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года
Южная зимовка белых лебедей
Распоряжение Главы государства о назначении
Моя Караганда
Гордиться своей малой и большой родиной
Особый статус Туркестана
Сдан первый в регионе дом по программе реновации жилья
Вот это любовь!
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Оглянись, незнакомый прохожий
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новые автобусы пополнили автопарк Тараза
Всем аулам аул
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Трамп о войне в Украине: «Я хочу закончить эту проклятую штуку»
По зову крови и души
Десять лет без Гер-ага
Президент считает предложенную правительством ставку НДС завышенной
На фармацевтическом рынке РК правят бал импортёры
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Такие люди не уходят в прошлое...
В Якутию – за алмазами
Глава государства – об экономике: Расслабляться ни в коем случае нельзя
Приложение для диагностики коронавирусной пневмонии создали ученые
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Моя Караганда
Папа вам – не мама
Когда на кону баснословная прибыль
Душа компании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]