Вот это любовь!
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Одна из самых невероятных и известных на весь мир историй любви описана в книге, переведенной на 30 языков, и одноименном художественном фильме «Белая масаи». В конце 1980-х годов швейцарка Коринна Хофманн путешествовала со своим женихом по Африке и, увидев на одной из экскурсий воина племени масаи, влюбилась в него с первого взгляда. Ради любви молодая женщина кардинально изменила всю свою жизнь: бросила жениха, успешный бизнес в Швейцарии и поселилась в африканской глуши, чтобы только быть со своим новым возлюбленным.