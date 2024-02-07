Нужно уже переходить на более сложный уровень сборки автомобилей – Токаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент подчеркнул, что определенные успехи есть у отечественного автомобилестроения. Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности.

По его словам, одновременно следует ориентировать бизнес на то, что после насыщения внутреннего рынка ему предстоит выходить на экспорт. Это станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.