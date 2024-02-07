Нужно уже переходить на более сложный уровень сборки автомобилей – Токаев

На расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об экспортном потенциале Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
Президент подчеркнул, что определенные успехи есть у отечественного автомобилестроения. Но теперь нужно последовательно переходить на более сложный уровень сборки автомобилей. Таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности.
По его словам, одновременно следует ориентировать бизнес на то, что после насыщения внутреннего рынка ему предстоит выходить на экспорт. Это станет показателем высокой конкурентоспособности отечественных предпринимателей.
— Ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью. Одним из решений этого вопроса может стать эффективное использование активов ЕНПФ. При этом, конечно, требуется обеспечить сохранность пенсионных денег. Поэтому нужно тщательно подойти к отбору проектов, реализация которых будет способствовать диверсификации и индустриализации экономики, — указал глава государства.