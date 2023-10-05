Вовремя засыпать семена

Свежий выпуск
32
Гуля Сейсембаева

Казахстанские фермеры убрали на сегодня
12,6 млн гектаров (72,7%) зерновых.

На заседании оперативного штаба под председательством вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека обсудили ход осенне-полевых работ.

По информации заместителя директора департамента земледелия МСХ Мурата Иргебаева, средняя урожайность составляет 9,3 ц⁄га, на данном этапе намолочено 11,7 млн тонн зерна. Собрано 352,7 тыс. тонн масличных культур, картофеля – 2,1 млн тонн, овощей –
3,2 млн тонн, бахчевых – порядка 2,8 млн тонн.

Главной задачей остается засыпка семян под урожай будущего года, и при плане 1,9 млн тонн семян зерновых засыпано 935,5 тыс.

Учитывая текущую ситуацию, сельхозтоваропроизводителям выделены дополнительные объемы льготного дизтоплива на сушку зерновых и масличных культур по 250 тенге за литр. По плану с НПЗ будет отгружено около 62,5 тыс. тонн солярки.

В индивидуальном порядке прорабатывается вопрос пролонгации кредитов без выставления штрафных санкций для фермеров с региональными финансовыми институтами.

По информации заместителя председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Мурата Искакова, 33 сельхозтоваропроизводителя подали заявки на пролонгацию займов на 2,3 млрд тенге. Со стороны других заемщиков, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, продолжают поступать обращения по вопросам условий, перечня предоставляемых документов и процедур реструктуризации обязательств.

По линии Продкорпорации ведется разработка критериев и условий отбора фермеров для продления сроков исполнения обязательств по форвардному закупу и товарному кредиту. По словам заместителя председателя правления компании Дархана Дау­това, условия пролонгации будут объявлены в ближайшее время. В целом вопрос своевременного и качественного проведения уборочной кампании находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.

Популярное

Все
Ждем побед в боксе
Больше инвестиций – больше проектов
Разговор будет о главном
Покатался от души
Праздник середины осени
О школах и градостроительстве
Вовремя засыпать семена
Простите, Учитель!
Ненужные инвестиции
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Покатался от души
Разговор будет о главном
Больше инвестиций – больше проектов
Когда слова не нужны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]