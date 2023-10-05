Вовремя засыпать семена

На заседании оперативного штаба под председательством вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека обсудили ход осенне-полевых работ.

По информации заместителя директора департамента земледелия МСХ Мурата Иргебаева, средняя урожайность составляет 9,3 ц⁄га, на данном этапе намолочено 11,7 млн тонн зерна. Собрано 352,7 тыс. тонн масличных культур, картофеля – 2,1 млн тонн, овощей –

3,2 млн тонн, бахчевых – порядка 2,8 млн тонн.

Главной задачей остается засыпка семян под урожай будущего года, и при плане 1,9 млн тонн семян зерновых засыпано 935,5 тыс.

Учитывая текущую ситуацию, сельхозтоваропроизводителям выделены дополнительные объемы льготного дизтоплива на сушку зерновых и масличных культур по 250 тенге за литр. По плану с НПЗ будет отгружено около 62,5 тыс. тонн солярки.

В индивидуальном порядке прорабатывается вопрос пролонгации кредитов без выставления штрафных санкций для фермеров с региональными финансовыми институтами.

По информации заместителя председателя правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Мурата Искакова, 33 сельхозтоваропроизводителя подали заявки на пролонгацию займов на 2,3 млрд тенге. Со стороны других заемщиков, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, продолжают поступать обращения по вопросам условий, перечня предоставляемых документов и процедур реструктуризации обязательств.

По линии Продкорпорации ведется разработка критериев и условий отбора фермеров для продления сроков исполнения обязательств по форвардному закупу и товарному кредиту. По словам заместителя председателя правления компании Дархана Дау­това, условия пролонгации будут объявлены в ближайшее время. В целом вопрос своевременного и качественного проведения уборочной кампании находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.