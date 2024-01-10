Войскам правопорядка Казахстана - 32 года!

Ровно 32 года назад, 10 января 1992 года были созданы Внутренние войска МВД Республики Казахстан, а 21 апреля 2014 года они были преобразованы в Национальную гвардию. Но, сохраняя преданность славным традициям войск, датой создания войск правопорядка считается 10 января

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

На протяжении всего этого времени гвардейцы надежно обеспечивают общественную безопасность, защищают права и свободы человека и гражданина от преступных и других незаконных посягательств.

В честь этой знаменательной даты в Главном командовании Национальной гвардии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню войск правопорядка. В ходе мероприятия, посвященного добросовестному исполнению служебно-боевой деятельности, достижениям в воинской службе и Дню Национальной гвардии - 79 военнослужащих были награждены Приказом Министра внутренних дел, а Приказом Главнокомандующего Национальной гвардией 18 военнослужащих получили досрочные воинские звания, более 170 военнослужащих было награждены благодарственными письмами и грамотами.

Заместитель министра внутренних дел РК - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Еркин Ботаканов поздравил ветеранов и личный состав с днем формирования войск правопорядка.

- Ежегодно при несении службы гвардейцы проявляют смелость, бдительность, совершают самоотверженные поступки, которые помогают гражданам в различных ситуациях. Военнослужащие войск правопорядка всегда добросовестно выполняют свои обязанности и неустанно служат Отчизне. От имени Главного командования и от себя лично поздравляю Вас, личный состав и ветеранов войск правопорядка и желаю здоровья, благополучия семьям и успехов в службе по защите нашей Родины, - поздравил Главнокомандующий.

Кроме того, были зачитаны поздравительные телеграммы от имени командующих Внутренними войсками соседних стран, а также пожелание гвардейцам выразил заместитель командующего Силами специальных операций полковник Саят Бурбасов.

- Поздравляю ветеранов и военнослужащих Национальной гвардии с сегодняшней знаменательной датой. Вы обеспечиваете безопасность общества и страны, проявляете настоящий героизм и мужество, настойчивость и сдержанность. Ваш нелегкий труд всегда высоко ценится, поэтому желаю успехов в службе и благополучия вашим семьям. С Днем основания Национальной гвардии, - отметил полковник Саят Бурбасов.

Стоит отметить, что вечером в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет Гала-концерт Ансамбля песни и танца Национальной гвардии под девизом «Ұлттық ұлан – Елдің қорғаны!».