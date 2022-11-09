Предоставление людям с инвалидностью возможности получения высшего образования сегодня рассматривается как один из эффективных механизмов повышения их социального статуса и востребованности на рынке труда.

Готовы ли казахстанские вузы обеспечить людям с инвалидностью условия для получения высшего образования? Как развивается система образовательной инклюзии, какие ее направления требуют доработки? Знают ли студенты с особыми образовательными потребностями все технические инструменты поддержки адаптации? Эти и многие другие вопросы обсуж­дались педагогами, общественными деятелями, юристами, представителями госорганов, студентами в ходе заседания «круглого стола» «Новые возможности рядом». Его организовало в Уральске общественное объединение инвалидов ЗКО «Жеңіс» в рамках республиканского проекта «Информационно-консультационная служба для людей с ограниченными возможностями в Казахстане», реализуемого по заказу Министерства информации и общественного развития.

– В октябре мы традиционно много говорим о толерантности, равноправии, интеграции. Эти же слова лежат в основе проекта, который реализует наше общественное объединение, – говорила председатель ОО Айгюль Хасангалиева. – Его цель – повысить информированность людей с особыми пот­ребностями о возможностях социализации, помочь адаптироваться и интегрироваться в общество. В число основных задач входит юридическая и психологическая поддержка инвалидов, повышение их знаний и компетенций, содействие в трудоустройстве.

Выступающие говорили о необходимости дальнейшего совершенствования законодательной базы, регулирующей вопросы соцзащиты инвалидов.

– Согласно Закону «О социальной защите инвалидов в РК» местные исполнительные органы по делам архитектуры, градостроительства, строительства и государственного архитектурно-строительного контроля должны привлекать представителей общественных объединений инвалидов к участию в мониторинге строящихся (намечаемых к строительству) объектов и комплексов. Они же вправе ограничивать состав приемочной комиссии, поэтому представители общественности в такие комиссии, как правило, не попадают. В результате сдаваемые в эксплуатацию объекты подчас не выполняют своего назначения, – привела пример юрист ОО Мариэтта Даулетьярова.

Как строится система инклюзивного образования в Польше, рассказала профессор Лодзинского университета, доктор социальных наук, дефектолог Дорота Подгорска Яхник. Работа в этом направлении началась у них в 90-е годы прошлого столетия. На 2020 год в нее включены более 14,5 тыс. школ, детских садов и других субъектов системы образования. Разработаны 32 рекомендации, большинство из них взято на вооружение. Исследования продолжаются. Вместе с тем учителя общеобразовательных школ не чувствуют себя готовыми к инклюзивному образованию, в школах не хватает логопедов, психологов, специальных педагогов, есть трудности в доступе и использовании специализированного оборудования.

Говоря о путях решения этих проблем, профессор подчеркнула, что необходимо изменить стандарты педагогического образования.

– Прежде чем обучать новых педагогов, нужно решить, как помочь учителям обычных школ в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, – отметила она. – Необходимо использовать ресурсы специальных школ с хорошей базой учебных пособий и подготовленным персоналом.

С 2021 года в рамках двухлетнего пилотного проекта в Польше на базе специальных школ созданы 23 первых специализированных центра поддержки инклюзивного образования. Координаторы центров проводят консультации с педагогами, родителями, оказывают помощь в диагностике, методике, оформлении поддержки детей с особыми потребностями. Они не заменяют педагогов, они учат их справляться. Планируется, что один-два таких центра откроются в каждом районе, а это около 350 в целом по стране.

Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова, на площадке которого прошло мероприятие, представил свои достижения по внедрению сис­темы инклюзии. По словам преподавателя кафедры педагогики и психологии Айданы Кенжегалиевой, сегодня в вузе обучаются 48 студентов с особыми образовательными потребностями.

В университете внедрена программа адаптации психолого-педагогического сопровождения таким студентам, действует Центр инклюзивного образования «Жан жылуы». Информация об этом публикуется на сайте вуза. 22% профессорско-преподавательского состава прошли курсы повышения квалификации по данному направлению. Переоборудование мест общего пользования в соответствии с потребностями студентов особых категорий составляет 85%, образовательные программы обновлены на 91%.

Магистрант университета Арман Жумагазиев, являясь инвалидом с детства I группы и имея остаточное зрение, поделился личным опытом адаптации. Для освоения материала ему необходимо переводить информацию в удобную для восприятия форму.

– Сейчас мне известны два способа озвучки казахского текста – при помощи читающей машинки либо при установленной программе jos на компьютерах, выдаваемых по программе индивидуальной реабилитации инвалида. В целом же способов адаптировать учебный материал достаточно. Многое зависит от самого студента, от его желания учиться, – сказал молодой человек.

Сейчас только в ЗКО насчитывается свыше 24 000 людей с инвалидностью, из них около 60% – лица трудоспособного возраста, 11% – дети до 18 лет.

– Пока рано говорить об идеальных моделях образования и трудоустройства людей с инвалидностью, однако такие встречи, направленные на внутреннюю мотивацию и раскрытие индивидуального потенциала лиц этой категории, очень важны, – подвела итоги «круглого стола» Айгюль Хасангалиева.

В ходе обсуждения были выработаны рекомендации, которые будут направлены на рассмотрение министерств труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Так, необходимо отработать доступность сайтов госорганов и мобильных приложений для людей с нарушением зрения на государственном и русском языках. Нужна оцифровка документов, учебных пособий и учебников с функцией распознавания текста.

Участники «круглого стола» также внесли предложение инициировать принятие Закона «Об обеспечении беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для людей с особыми потребностями».