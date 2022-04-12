Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о последствиях для экономики Казахстана в случае длительного ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мы пытаемся каждый день держать связь с нашими коллегами. Пока до сих пор идет ссылка с их стороны на то, что погодные условия не позволяют пока спуститься ремонтным бригадам под воду. Достоверность информации… вы знаете, что мы физически там не находимся, это все-таки юрисдикция не Казахстана. Поэтому мы ждем до 15 апреля. А потом уже, думаю, все-таки коллег своих отправить, или, может быть, мы сами съездим для определения перспектив на месте. Но пока ждем до 15 апреля», – сообщил Болат Акчулаков.

По его словам, если в течение апреля ремонт на КТК закончится, то не будет сильных потерь для Казахстана.

«Если ремонт затянется дальше на май, то, наверное, это будет уже ощутимо (имеются в виду потери – прим. ред.). Сейчас, когда КТК работает с 60% мощности, в принципе, не такие серьезные идут потери. Но если за май перевалит ремонт, то потери могут быть по 1 млн тонн за месяц», – резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, в марте 2022 года шторм повредил выносное причальное устройство (ВПУ) морского терминала под Новороссийском, через который идет большая часть экспортной нефти Казахстана. В этой связи Каспийский трубопроводный консорциум был вынужден приостановить эксплуатацию указанного ВПУ.