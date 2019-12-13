Свежий выпуск Возраст городу к лицу 13 декабря 2019 г. 12:19 Любовь Доброта, Шымкент – Бауыржан Абишевич, что стоит за решением включить юбилей Шымкента в календарь праздничных дат ЮНЕСКО?– Однозначное признание того, что Шымкент был одним из древнейших городов на Великом шелковом пути. К этому событию город шел долго. Мы трижды предпринимали соответствующие попытки, чтобы наша заявка дошла до секретариата ЮНЕСКО и была рассмотрена. Свершилось. Так что в следующем году нам предстоит отпраздновать сразу три крупных события: вступление Шымкента в статус культурной столицы СНГ, юбилей Шымкента и юбилей аль-Фараби. Каждое из них значимо настолько, что достойно быть отмеченным отдельно.Празднование ЮНЕСКО юбилея Шымкента предполагает проведение массовых мероприятий, открытие каких-то объектов, презентацию Шымкента в ЮНЕСКО, в Париже. То есть у этой даты должна быть культурная, научная и идеологическая составляющие. Дело в том, что даты, внесенные в календарь ЮНЕСКО, празднуются со всем миром. Это не какое-то там местечковое событие. Необходимо презентовать имеющиеся исторические материалы, тем более что они есть. Так что нужно готовить конференцию или научный симпозиум с привлечением ученых международного уровня.– Шымкент – единственный казахстанский город, к определению и утверждению даты которого подошли поэтапно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это было.– В 2002–2003 годах акимат Шымкента профинансировал исследование на городище Чимкент, в ходе которого были определены нижние слои горизонта. Научно-исследовательские работы проводила совместная экспедиция Института археологии имени Маргулана и ЮКГУ имени Ауэзова. Тогда мы выявили первый горизонт, материалы которого датируются II–I веками до нашей эры. Так что когда мы говорим о возрасте Шымкента, речь идет не о первых упоминаниях в письменных источниках, а об археологической дате, установленной путем изучения культурных слоев городища Чимкент, то есть проведения стратиграфии.Стратиграфия – это изучение культурных слоев конкретного археологического объекта. В период жизнедеятельности человека все предметы быта – органические и неорганические остатки, в том числе и архитектурно-археологические конструкции, – накапливаются в одном и том же месте. Постепенно здесь образуется бугор – тобе, достигающий высоты нескольких метров. Чем дольше жил на этом месте человек, тем выше тобе.Мощность культурных напластований на городище Чимкент составила в общей сложности 14 метров. В самом нижнем слое археологами обнаружен комплекс керамики, который датируется концом III века до нашей эры – началом II века до нашей эры. Он характерен для урбанизированных поселений Согда. Среди прочих артефактов нашли сделанные на круге красноангобированные чаши, цилиндрические сосуды, корчаги. Эта керамика находит аналогии в городской культуре Самарканда на городище Афрасиаб, относящемся к III–II векам до нашей эры.В слоях стратиграфического шурфа отразилась история города начиная со II века до нашей эры, когда в Средней Азии господствовало Греко-Бактрийское государство (Чирикрабадская культура), граничившее на востоке с государством Кангюй, центр которого находился в долине реки Сырдарьи. Первые сведения о Кангюе мы находим во II веке до нашей эры в записках китайского путешественника Чжан-Цяня. Таким образом, возникновение Шымкента как поселения городского типа относится ко II веку до нашей эры и ко времени господства государства Кангюй.– Я знаю, что материалы, найденные во время работы той самой экспедиции, нашли свое отражение в Вашей докторской диссертации.– Действительно, третья часть моей докторской диссертации посвящена истории Шымкента. По итогам работы двухлетней экспедиции, профинансированной акиматом Шымкента, было сделано историко-культурное заключение. В Государственном списке объектов культурного наследия местного значения городище Чимкент значится как поселение II века до нашей эры.Результаты раскопок стали темой проведения 4 научных конференций, в том числе и международных. Результаты проделанной работы по установлению возраста Шымкента были обсуждены и одобрены на научно-практической конференции «Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкента» в 2008 году. Дополнительно в 2014 году на международной научно-практической конференции «Шымкент – 2 200-летняя история» дата 2 200 лет была утверждена группой международных экспертов. Это позволило нам выйти на ЮНЕСКО.Хочу привести еще один любопытный факт, связанный с работой экспедиции на городище Чимкент и защитой докторской. В защите диссертации принимали участие коллеги из Узбекистана, которые тут же сделали поправку, пересмотрев возраст Ташкента.Общеизвестно, что в первой половине 80-х годов прошлого столетия проводился 2 000-летний юбилей Ташкента. А вот после того, как мы получили археологические материалы, доказывающие более древнюю историю Шымкента, они поправили свои даты, сделав ссылку на мои научные работы. После этого подали новую заявку в ЮНЕСКО и уже успели отметить 2 200-летний юбилей Ташкента. Потому что все эти города появились примерно в одно историческое время. Так что Шымкент является ровесником Ташкента.– А как же тогда Туркестан, 1 500-летний юбилей которого отметили два десятилетия назад? Он, получается, стоит особняком от этих городов?– Когда встал вопрос, сколько лет Туркестану, использовали для определения даты его возникновения старые данные 1988 года. Археолог Института археологии имени Маргулана Ерболат Смагулов опубликовал в научно-популярном альманахе статью, которая называлась «А сколько лет Туркестану?». Он проанализировал найденные на тот момент в ходе раскопок керамические материалы, различные письменные источники. Там же он предположил, что, возможно, Туркестан появился в V веке, а значит, городу 1 500 лет. На тот момент в нашей стране еще не было программы «Культурное наследие», позволившей провести широкомасштабное исследование.Так что основой для определения возраста города послужила статья в научно-популярном журнале. Оперативно утвердили эту дату, отметив юбилей города. Повторюсь, дата основывалась на материалах исследования советского периода, без проведения фундаментальных исследований.Уже после проведения юбилея представилась возможность провести основательное исследование в рамках программы «Культурное наследие», которую инициировал в 2004 году Елбасы. Археологи сделали ряд открытий, одно из которых – установление возраста Туркестана.Недавно ушедший из жизни археолог Ербулат Смагулов опубликовал в журнале «Археолог Казахстана» статью, в которой утверждает и доказывает, что Туркестану не менее 2 200 лет.– Бауыржан Абишевич, получается Ташкент, Туркестан, Шымкент – ровесники. Почему именно в это время начинают появляться города в этом регионе? Существует ли между ними какая-то связь?– В свое время в низовьях Сырдарьи, в III–II веках до нашей эры существовала так называемая античная городская культура. Если вдоль Амударьи располагалось Греко-Бактрийское государство и было государство селиквидов – потомков Александра Македонского, то по течению Сырдарьи тоже были города – массагетов, даев, дахов и прочих племен.Со II века до нашей эры начинает меняться гидрорежим Сырдарьи. Река в дельте своей постепенно меняет русло. И когда в низовьях оно изменилось, то в находящихся там городах начала угасать жизнь, а жители стали подниматься вверх по Сырдарье в поисках мест, пригодных для проживания и занятия земледелием. Так и появились эмбрионы, то есть зачатки таких городов, как Туркестан, Шымкент, Ташкент, Тараз, Отрар. Началась урбанизация региона.Города не возникают просто так, сами по себе. Они являются следствием определенного исторического процесса. А он обусловлен в первую очередь географической средой, особенно здесь, в Арало-Каспийском регионе. Вот почему эти города появились в одно время, то есть в период со II по I век до нашей эры.Доказать это лишь на основании стратиграфических исследований, которые предшествовали празднованию 1 500-летнего юбилея Туркестана, и научно-популярной статьи невозможно. Соответствующие артефакты появились гораздо позже и являются веским основанием для пересмотра даты и проведения нового юбилея города, что уже и сделали наши соседи-ташкентцы.К примеру, Тараз уже отметил свое 2 000-летие, а ведь в ходе раскопок там не смогли найти археологических материалов, датированных раньше VIII века. Точно так же, как в Испиджабе – нынешнем Сайраме, где нет археологических материалов, датированных ранее IX века. Но это не помешало устроить праздник в Таразе.– Бауыржан Абишевич, как Вы считаете, город готов отмечать 2 200-летие?– Я считаю, что нет. Необходимо на уровне Правительства создать государственную комиссию по проведению юбилея города.– А уже определено, когда отмечать станем?– Я считаю, что юбилейные мероприятия надо планировать на октябрь. По крайней мере юбилеи городов, на которых я присутствовал, отмечали в эту пору. К примеру, Бухара, Казань. Опять-таки до осени будет время подготовиться. А сделать предстоит немало. К примеру, объявить тот же конкурс по разработке сценария, ведь это не только событие для отдельно взятого города, а в целом для всей страны и даже мира. Так что готовиться надо всем. Точно так же сообща следует поднимать вопрос о пересмотре возраста Туркестана. При этом никакой конфронтации на этот счет быть не должно. Это повод для всеобщей гордости, а не разделения.– А что покажем гостям юбилейного торжества?– Это вопрос вопросов. Город должен быть готов к проведению столь крупного мероприятия, и прежде всего его музеи. А их сегодня в городе, получается, нет. До сих пор не решена судьба областного историко-краеведческого музея, который решили передислоцировать в Туркестан после придания ему статуса областного центра. И это при том, что в 2020 году историко-краеведческому музею исполняется 100 лет! Да, он всегда назывался областным, но его фонды в основном отражают историю города. Я в этом музее отработал 15 лет и очень хорошо знаю его экспозиции и фонды, которые всегда были ориентированы на Шымкент.Вроде бы вопрос о том, чтобы музей оставить в городе, вынесли на уровень Премьер-министра, но окончательного решения пока нет. Я предлагаю восстановить здание уездного начальника, чудом сохранившееся в старом городе рядом с Жума-мечетью. Это памятник истории и архитектуры, хотя и не получивший должного признания. В нем в свое время располагалась областная библиотека имени Пушкина, которой в нынешнем году исполнилось 120 лет. Почему бы ее не вернуть в свои пенаты? Здание нынешней библиотеки, в котором еще недавно располагался музей, можно использовать под экспозицию древней истории города. А экспозиция по новейшей истории города пусть остается в новом здании музея, построенном несколько лет назад на площади «Наурыз». Это предложение я озвучил перед городскими властями еще в сентябре, но реакции пока не последовало.Срочно требуется разработка концепции музеефикации города. У меня очень болит душа: каким город предстанет перед гостями юбилея? Есть и вопросы по поводу реставрационных работ на городище Чимкент.Сейчас активно должны работать не только ученые и акимат, но и волонтеры. Срочно в ближайшее время надо готовить презентацию Шымкента – город должен показать сам себя. Ученые сделают доклад об истории города, его возникновении и развитии. Вторая часть презентации – это культурная составляющая. Нам есть что показывать, учитывая, что в Шымкенте своя уникальная древнейшая история, работает масса аутентичных творческих коллективов, в полной мере отражающих национальную культуру.– Если говорить об истории, что, на Ваш взгляд, стоит непременно показать?– Дело в том, что Шымкент-Нуджикент и Испиджаб-Сайрам – это, по сути, одно и то же. Если, например, начиная с IX до XIX века главенствующим городом был Сайрам, то до IX века эта роль принадлежала Нуджикенту. Именно ему, по китайским источникам, подчинялась масса городов. Здесь сидел свой султан, а все князья вокруг подчинялись ему.В 629 году Шымкент известен по китайским письменным источникам как город Нучицзянь, по арабским источникам – Нуджикент. Город посещает китайский паломник Сюань-Цзян. Тогда Нуджикент-Шымкент был центром одноименного округа. Сюань-Цзян пишет: «Княжество Нучицзянь в окружности более 1 000 ли. Земли влажные (или орошаемые?), пригодные для земледелия, пышные травы и леса, много цветов и фруктов, а также винограда, который высоко ценится. Здесь сотни городов, и в каждом из них отдельный правитель. В своих действиях они не зависимы один от другого. И хотя они отделены один от другого дикими районами и обособлены, в общем называются княжеством Нучицзянь».Начиная со второй половины IX века первенство в регионе переходит Испиджабу-Сайраму. После похода в регион 839 года Нух ибн Асада Испиджаб становится великой пограничной крепостью и местом войны за веру. Эту дату можно считать временем начала распространения ислама в Казахстан, связана она с возникновением Великой пограничной крепости на крайнем востоке мусульманского мира, находящейся в настоящее время на территории Шымкента.Топоним Шымкент в письменных источниках известен с XIV века. Он упоминается у Шараф ад-Дина Али-Йазди в «Зафар-наме» как селение под Сайрамом. Однако в «Зафар-наме» слово «Шымкент» упоминается в формах «Чаманкент» и «Чимикент». В переводе А. Ахмедова и Х. Бобобекова по этому поводу читаем: «Бахрам Жалаир, не спросив разрешения у Сахибкирана, вернулся с войсками Жеты из Ташкента и отправился в сторону Сайрама и дошли до Чаманкента…» С. Волин это сообщение из сочинения Али-Йазди по Калькуттскому изданию перевел так: «…Бехрам Джелаир без разрешения и одобрения Тимура и Кейхосрова с войском Джете ушел из Ташкента к Сайраму. Так как обозы Тимура и Кейхосрова были у Бехрама, то они со своими людьми поскакали вслед (за ним) в ту сторону. Когда они прибыли в Сайрам, то нашли свои обозы в селении Чимикент».История города связана и с тюркской эпохой, и с Шах-наме, с Рустамом Сухрабом, Баграхан Харумо, Абдаллаханом, с Чингисханом и с Темирланом. Кого только не было в Шымкенте и Сайраме! А история этих двух городов должна восприниматься только в такой связке, тем более что сейчас это единый город.Чего стоит тот факт, что 500 лет назад, когда шла большая междоусобица между шайбанидами и тимуридами, непосредственно жители Сайрама и Шымкента обратились к Касым-хану и отвезли ему ключи города, попросив у него защиты. Это было само по себе большое явление. Или взять приезд того же Сюань-Цзяна, который добирался в Индию из Китая через древний Шымкент.А история XIX века… Кого только здесь не было в эту эпоху! Очень интересная тема. А еще есть XX век. Все это можно и нужно показать.Конечно, для разработки концепции празднования и подготовки нужно время. Вот почему я считаю, что город опаздывает. И потом, у нас ведь еще предстоят и мероприятия, связанные со статусом Шымкента как культурной столицы СНГ. Эти два события совмещать нельзя. СНГ – это отдельная крупная тема, требующая серьезной подготовки. Так уж случилось, что эти события сошлись в один год, но это не значит, что нужно делать «винегрет». Наоборот, необходимо постараться максимально полно использовать возможности каждого из них, чтобы о городе узнали как можно больше людей во всех странах мира. Это уже гарант притока туристов, на который мы так рассчитываем.