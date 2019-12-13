Возраст городу к лицу

– Бауыржан Абишевич, что стоит за решением включить юбилей Шымкента в календарь праздничных дат ЮНЕСКО?

– Однозначное признание того, что Шымкент был одним из древнейших городов на Великом шелковом пути. К этому событию город шел долго. Мы трижды предпринимали соответствующие попытки, чтобы наша заявка дошла до секретариата ЮНЕСКО и была рассмотрена. Свершилось. Так что в следующем году нам предстоит отпраздновать сразу три крупных события: вступление Шымкента в статус культурной столицы СНГ, юбилей Шымкента и юбилей аль-Фараби. Каждое из них значимо настолько, что достойно быть отмеченным отдельно.

Празднование ЮНЕСКО юбилея Шымкента предполагает проведение массовых мероприя­тий, открытие каких-то объектов, презентацию Шымкента в

ЮНЕСКО, в Париже. То есть у этой даты должна быть культурная, научная и идеологическая составляющие. Дело в том, что даты, внесенные в календарь ЮНЕСКО,

празднуются со всем миром. Это не какое-то там местечковое событие. Необходимо презентовать имеющиеся исторические материалы, тем более что они есть. Так что нужно готовить конференцию или научный симпозиум с привлечением ученых международного уровня.

– Шымкент – единственный казахстанский город, к определению и утверждению даты которого подошли поэтапно. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это было.

– В 2002–2003 годах акимат Шымкента профинансировал исследование на городище Чимкент, в ходе которого были определены нижние слои горизонта. Научно-исследовательские работы проводила совместная экспедиция Института археологии имени Маргулана и ЮКГУ имени Ауэзо­ва. Тогда мы выявили первый горизонт, материалы которого датируются II–I веками до нашей эры. Так что когда мы говорим о возрасте Шымкента, речь идет не о первых упоминаниях в письменных источниках, а об археологической дате, установленной путем изучения культурных слоев городища Чимкент, то есть проведения стратиграфии.

Стратиграфия – это изучение культурных слоев конкретного археологического объекта. В период жизнедеятельности человека все предметы быта – органичес­кие и неорганические остатки, в том числе и архитектурно-археологические конструкции, – накапливаются в одном и том же месте. Постепенно здесь образуется бугор – тобе, достигаю­щий высоты нескольких метров. Чем дольше жил на этом месте человек, тем выше тобе.

Мощность культурных наплас­тований на городище Чимкент составила в общей сложности 14 метров. В самом нижнем слое археологами обнаружен комплекс керамики, который датируется концом III века до нашей эры – началом II века до нашей эры. Он характерен для урбанизированных поселений Согда. Среди прочих артефактов нашли сделанные на круге красноангобированные чаши, цилиндрические сосуды, корчаги. Эта керамика находит аналогии в городской культуре Самарканда на городище Афрасиаб, относящемся к III–II векам до нашей эры.

В слоях стратиграфического шурфа отразилась история города начиная со II века до нашей эры, когда в Средней Азии господствовало Греко-Бактрийское государство (Чирикрабадская культура), граничившее на востоке с государством Кангюй, центр которого находился в долине реки Сырдарьи. Первые сведения о Кангюе мы находим во II веке до нашей эры в записках китайского путешественника Чжан-Цяня. Таким образом, возникновение Шымкента как поселения городского типа относится ко II веку до нашей эры и ко времени господства государства Кангюй.

– Я знаю, что материалы, найденные во время работы той самой экспедиции, нашли свое отражение в Вашей докторской диссертации.

– Действительно, третья часть моей докторской диссертации посвящена истории Шымкента. По итогам работы двухлетней экспедиции, профинансированной акиматом Шымкента, было сделано историко-культурное заключение. В Государственном списке объектов культурного наследия местного значения городище Чимкент значится как поселение II века до нашей эры.

Результаты раскопок стали темой проведения 4 научных конференций, в том числе и международных. Результаты проделанной работы по установлению возраста Шымкента были обсуждены и одобрены на научно-практичес­кой конференции «Древняя и средневековая урбанизация Евразии и возраст города Шымкента» в 2008 году. Дополнительно в 2014 году на международной научно-практической конференции «Шымкент – 2 200-летняя история» дата 2 200 лет была утверждена группой международных экспертов. Это позволило нам выйти на ЮНЕСКО.

Хочу привести еще один любопытный факт, связанный с работой экспедиции на городище Чимкент и защитой докторской. В защите диссертации принимали участие коллеги из Узбекистана, которые тут же сделали поправку, пересмотрев возраст Ташкента.

Общеизвестно, что в первой половине 80-х годов прошлого столетия проводился 2 000-летний юбилей Ташкента. А вот после того, как мы получили археологические материалы, доказывающие более древнюю историю Шымкента, они поправили свои даты, сделав ссылку на мои научные работы. После этого подали новую заявку в ЮНЕСКО и уже успели отметить 2 200-летний юбилей Ташкента. Потому что все эти города появились примерно в одно историческое время. Так что Шымкент является ровесником Ташкента.

– А как же тогда Туркестан, 1 500-летний юбилей которого отметили два десятилетия назад? Он, получается, стоит особняком от этих городов?

– Когда встал вопрос, сколько лет Туркестану, использовали для определения даты его возникновения старые данные 1988 года. Археолог Института археологии имени Маргулана Ерболат Смагулов опубликовал в научно-популярном альманахе статью, которая называлась «А сколько лет Туркестану?». Он проанализировал найденные на тот момент в ходе раскопок керамические материалы, различные письменные источники. Там же он предположил, что, возможно, Туркестан появился в V веке, а значит, городу 1 500 лет. На тот момент в нашей стране еще не было программы «Культурное наследие», позволившей провести широкомасштабное исследование.

Так что основой для определения возраста города послужила статья в научно-популярном журнале. Оперативно утвердили эту дату, отметив юбилей города. Повторюсь, дата основывалась на материалах исследования советского периода, без проведения фундаментальных исследований.

Уже после проведения юбилея представилась возможность провести основательное исследование в рамках программы «Культурное наследие», которую инициировал в 2004 году Елбасы. Археологи сделали ряд открытий, одно из которых – установление возраста Туркестана.

Недавно ушедший из жизни археолог Ербулат Смагулов опуб­ликовал в журнале «Археолог Казахстана» статью, в которой утверждает и доказывает, что Туркестану не менее 2 200 лет.

– Бауыржан Абишевич, получается Ташкент, Туркестан, Шымкент – ровесники. Почему именно в это время начинают появляться города в этом регионе? Существует ли между ними какая-то связь?

– В свое время в низовьях Сырдарьи, в III–II веках до нашей эры существовала так называемая античная городская культура. Если вдоль Амударьи располагалось Греко-Бактрийское государство и было государство селиквидов – потомков Александра Македонского, то по течению Сырдарьи тоже были города – массагетов, даев, дахов и прочих племен.

Со II века до нашей эры начинает меняться гидрорежим Сырдарьи. Река в дельте своей пос­тепенно меняет русло. И когда в низовьях оно изменилось, то в находящихся там городах начала угасать жизнь, а жители стали подниматься вверх по Сырдарье в поисках мест, пригодных для проживания и занятия земледелием. Так и появились эмбрионы, то есть зачатки таких городов, как Туркестан, Шымкент, Ташкент, Тараз, Отрар. Началась урбанизация региона.

Города не возникают просто так, сами по себе. Они являются следствием определенного исторического процесса. А он обусловлен в первую очередь географической средой, особенно здесь, в Арало-Каспийском регионе. Вот почему эти города появились в одно время, то есть в период со II по I век до нашей эры.

Доказать это лишь на основании стратиграфических исследований, которые предшествовали празднованию 1 500-летнего юбилея Туркестана, и научно-популярной статьи невозможно. Соответствующие артефакты появились гораздо позже и являются веским основанием для пересмотра даты и проведения нового юбилея города, что уже и сделали наши соседи-ташкентцы.

К примеру, Тараз уже отметил свое 2 000-летие, а ведь в ходе раскопок там не смогли найти археологических материалов, датированных раньше VIII века. Точно так же, как в Испиджабе – нынешнем Сайраме, где нет археологических материалов, датированных ранее IX века. Но это не помешало устроить праздник в Таразе.

– Бауыржан Абишевич, как Вы считаете, город готов отмечать 2 200-летие?

– Я считаю, что нет. Необходимо на уровне Правительства создать государственную комиссию по проведению юбилея города.

– А уже определено, когда отмечать станем?

– Я считаю, что юбилейные мероприятия надо планировать на октябрь. По крайней мере юбилеи городов, на которых я присутствовал, отмечали в эту пору. К примеру, Бухара, Казань. Опять-таки до осени будет время подготовиться. А сделать предстоит немало. К примеру, объявить тот же конкурс по разработке сценария, ведь это не только событие для отдельно взятого города, а в целом для всей страны и даже мира. Так что готовиться надо всем. Точно так же сообща следует поднимать вопрос о пересмотре возраста Туркестана. При этом никакой конфронтации на этот счет быть не должно. Это повод для всеобщей гордости, а не разделения.

– А что покажем гостям юбилейного торжества?

– Это вопрос вопросов. Город должен быть готов к проведению столь крупного мероприятия, и прежде всего его музеи. А их сегодня в городе, получается, нет. До сих пор не решена судьба областного историко-краеведческого музея, который решили передислоцировать в Туркестан после придания ему статуса областного центра. И это при том, что в 2020 году историко-краеведческому музею исполняется 100 лет! Да, он всегда назывался областным, но его фонды в основном отражают историю города. Я в этом музее отработал 15 лет и очень хорошо знаю его экспозиции и фонды, которые всегда были ориентированы на Шымкент.

Вроде бы вопрос о том, чтобы музей оставить в городе, вынесли на уровень Премьер-министра, но окончательного решения пока нет. Я предлагаю восстановить здание уездного начальника, чудом сохранившееся в старом городе рядом с Жума-мечетью. Это памятник истории и архитектуры, хотя и не получивший должного признания. В нем в свое время располагалась областная библиотека имени Пушкина, которой в нынешнем году исполнилось 120 лет. Почему бы ее не вернуть в свои пенаты? Здание нынешней библиотеки, в котором еще недавно располагался музей, можно использовать под экспозицию древней истории города. А экспозиция по новейшей истории города пусть остается в новом здании музея, построенном несколько лет назад на площади «Наурыз». Это предложение я озвучил перед городскими влас­тями еще в сентябре, но реакции пока не последовало.

Срочно требуется разработка концепции музеефикации города. У меня очень болит душа: каким город предстанет перед гостями юбилея? Есть и вопросы по поводу реставрационных работ на городище Чимкент.

Сейчас активно должны работать не только ученые и акимат, но и волонтеры. Срочно в ближайшее время надо готовить презентацию Шымкента – город должен показать сам себя. Ученые сделают доклад об истории города, его возникновении и развитии. Вторая часть презентации – это культурная составляющая. Нам есть что показывать, учитывая, что в Шымкенте своя уникальная древнейшая история, работает масса аутентичных творческих коллективов, в полной мере отражающих национальную культуру.

– Если говорить об истории, что, на Ваш взгляд, стоит непре­менно показать?

– Дело в том, что Шымкент-Нуджикент и Испиджаб-Сайрам – это, по сути, одно и то же. Если, например, начиная с IX до XIX века главенствующим городом был Сайрам, то до IX века эта роль принадлежала Нуджикенту. Именно ему, по китайским источникам, подчинялась масса городов. Здесь сидел свой султан, а все князья вокруг подчинялись ему.

В 629 году Шымкент известен по китайским письменным источникам как город Нучицзянь, по арабским источникам – Нуджикент. Город посещает китайский паломник Сюань-Цзян. Тогда Нуджикент-Шымкент был цент­ром одноименного округа. Сюань-Цзян пишет: «Княжество Нучицзянь в окружности более 1 000 ли. Земли влажные (или орошаемые?), пригодные для земледелия, пышные травы и леса, много цветов и фруктов, а также винограда, который высоко ценится. Здесь сотни городов, и в каждом из них отдельный правитель. В своих действиях они не зависимы один от другого. И хотя они отделены один от другого дикими районами и обособлены, в общем называются княжеством Нучицзянь».

Начиная со второй половины IX века первенство в регионе переходит Испиджабу-Сайраму. Пос­ле похода в регион 839 года Нух ибн Асада Испиджаб становится великой пограничной крепостью и местом войны за веру. Эту дату можно считать временем начала распространения ислама в Казахстан, связана она с возникновением Великой погра­ничной крепости на крайнем востоке мусульманского мира, находящейся в настоящее время на территории Шымкента.

Топоним Шымкент в письмен­ных источниках известен с XIV века. Он упоминается у Шараф ад-Дина Али-Йазди в «Зафар-наме» как селение под Сайрамом. Однако в «Зафар-наме» слово «Шымкент» упоминается в формах «Чаманкент» и «Чимикент». В переводе А. Ахмедова и Х. Бобобекова по этому поводу читаем: «Бахрам Жалаир, не спросив разрешения у Сахибкирана, вернулся с войсками Жеты из Ташкента и отправился в сторону Сайрама и дошли до Чаманкента…» С. Волин это сообщение из сочинения Али-Йазди по Калькуттскому изданию перевел так: «…Бехрам Джелаир без разрешения и одоб­рения Тимура и Кейхосрова с войском Джете ушел из Ташкента к Сайраму. Так как обозы Тимура и Кейхосрова были у Бехрама, то они со своими людьми поскакали вслед (за ним) в ту сторону. Когда они прибыли в Сайрам, то нашли свои обозы в селении Чимикент».

История города связана и с тюркской эпохой, и с Шах-наме, с Рустамом Сухрабом, Баграхан Харумо, Абдаллаханом, с Чингисханом и с Темирланом. Кого только не было в Шымкенте и Сайраме! А история этих двух городов должна восприниматься только в такой связке, тем более что сейчас это единый город.

Чего стоит тот факт, что 500 лет назад, когда шла большая междоусобица между шайбанидами и тимуридами, непосредственно жители Сайрама и Шымкента обратились к Касым-хану и отвезли ему ключи города, попросив у него защиты. Это было само по себе большое явление. Или взять приезд того же Сюань-Цзяна, который добирался в Индию из Китая через древний Шымкент.

А история XIX века… Кого только здесь не было в эту эпоху! Очень интересная тема. А еще есть XX век. Все это можно и нужно показать.

Конечно, для разработки концепции празднования и подготовки нужно время. Вот почему я считаю, что город опаздывает. И потом, у нас ведь еще предстоят и мероприятия, связанные со статусом Шымкента как культурной столицы СНГ. Эти два события совмещать нельзя. СНГ – это отдельная крупная тема, требующая серьезной подготовки. Так уж случилось, что эти события сошлись в один год, но это не значит, что нужно делать «винегрет». Наоборот, необходимо постараться максимально полно использовать возможности каждого из них, чтобы о городе узнали как можно больше людей во всех странах мира. Это уже гарант притока туристов, на который мы так рассчитываем.