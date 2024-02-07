Возросла потребность в чиновниках нового типа – сенатор о назначении Бектенова

Кадровые назначения, Мнения
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Депутат Сената Нурия Ниязова прокомментировала отставку президентом правительства Казахстана

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

По ее мнению, внешняя ситуация ежедневно посылает новые сигналы тревоги. Накопилось большое количество внутренних проблем и противоречий. Мир начал трансформироваться ежедневно. Появилось много задач, целей, рисков, возможностей. Мы обязаны вовремя реагировать, предугадывать, чтобы не попасть в жернова этих трансформаций. Существенно возросла потребность, как в чиновниках нового типа, так и в внедрении новых систем управления страной.

- Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал указ о назначении Бектенова Олжас Абаевича премьер-министром Республики Казахстан. Господин Бектенов сразу же обозначил основные приоритеты работы Кабмина. Он заявил о том, что правительство будет сконцентрировано на мерах по обеспечению верховенства ЗАКОНА. Имеющейся у Бектенова компетенции достаточно для решения поставленных задач. Со своим многогранным опытом кандидатура Олжаса Бектенова является более чем актуальной в настоящее время, - высказалась сенатор.

Напомним, в понедельник глава государства подписал указ об отставке правительства Республики Казахстан.

Во вторник президент назначил Олжаса Бектенова премьер-министром РК.

Сегодня, 7 февраля, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.

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