Возвращение диких лошадей

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Игорь Прохоров

Перевозки лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан состоятся в этом году в рамках нового международного проекта.

фото СЦК

Два самолета с восемью лошадьми на борту взлетят 2 июня из Праги (Чехия) и из Берлина (Германия). После двух остановок они приземлятся в Аркалыке, в Центральном Казахстане.

– Мы только начали писать новую главу о возвращении пос­ледней дикой лошади в дикую природу, – заявил директор Праж­ского зоопарка Мирослав Бобек. – После ее успешной реинтродукции в Монголию, где восстановленная популяция процветает, к нам обратилось Правительство Казахстана с той же целью. В наших планах в течение следующих пяти лет перевезти в степи Казахстана около 40 лошадей.

Лошадь Пржевальского пол­ностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов, но это также и одна из величайших историй успеха в восстановлении вида человеком. Специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было вернуть в страны, где раньше обитал вид.

– Для нас как для ведущего органа по сохранению биоразнообразия в Казахстане большая честь возглавить столь важный этап в восстановлении нашей природы, и мы настроены на полную реализацию видения, изложенного в ходе казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане, где 24 апреля 2023 года Комитет лесного хозяйства и животного мира и Пражский зоопарк подписали меморандум о совместном возвращении диких лошадей в степь, – заявил Данияр Тургамбаев, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Зоной выпуска лошадей выбрана степная территория государственного природного резервата «Алтын Дала» в Костанайской области. Резерват создан в 2012 году, его общая площадь составляет 489 766 га. Перед выпуском животные в течение года будут находиться в Центре реинтродукции диких копытных на территории резервата. Этот центр был создан в рамках природоохранной инициативы «Алтын Дала» и управляется Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия (АСБК). С 2017 года здесь проводятся работы по реинтродукции кулана. Таким образом, центр уже располагает всей необходимой инфраструктурой и персоналом для размещения новых видов непарнокопытных.

Проект по реинтродукции лошадей Пржевальского осуществляется в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, Праж­ским зоопарком, АСБК, Франк­фуртским зоологическим общест­вом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Национальным парком «Хортобадь». 28 февраля между партнерами был подписан Меморандум о взаимопонимании, в котором изложены обязательства по реинтродукции не менее 40 диких лошадей из Европы в Казахстан в течение следующих 4–5 лет.

#казахстан #проект #Европа #лошади Пржевальского

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