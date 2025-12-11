Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручений Главы государства в Жамбылской области за счет средств Специального государственного фонда реализуются 12 проектов водоснабжения. Правительством на эти цели выделено 15,4 млрд тенге. На сегодня 4 объекта уже введены в эксплуатацию, строительные работы на оставшихся 8 планируется завершить до конца текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Так, жители четырех населенных пунктов уже обеспечены качественной питьевой водой. В частности, в Жамбылском районе завершены работы в селах Кызылшарык, Жанаоткел и Жума. В Таласском районе введен в строй водопровод в селе Карой, где проживает свыше 300 человек. Ранее там отсутствовало централизованное водоснабжение. Общая стоимость проекта составила 933,4 млн тенге, из которых 106,7 млн тенге были выделены напрямую из Спецгосфонда.

Работы продолжаются на 8 объектах, сдача которых запланирована до конца текущего года. Это проекты в отдаленных районах области. В Мойынкумском районе ведется реконструкция сетей на станциях Шыганак, Мынарал и Кумозек, а также в селах Мойынкум, Биназар и Бирлик. В Сарысуском районе реконструкция водопровода охватывает села Жайылма и Маятас, а в Кордайском районе идет строительство сетей в селе Карасай Батыр.

Решение вопросов водообеспечения в регионе ведется на системной основе. В соответствии с поручением Президента, в области реализуется задача по 100% охвату населения питьевой водой. По итогам 10 месяцев 2025 года обеспеченность в городах региона составляет 98%, в сельских населенных пунктах – 99,3%. Всего в Жамбылской области реализуется 23 проекта водоснабжения, из которых 13 уже сданы в эксплуатацию.

Аналогичная работа проводится по всему Казахстану. Для полного охвата населенных пунктов страны в текущем году из республиканского бюджета выделено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов. Дополнительно за счет средств Специального государственного фонда выделено 135,8 млрд тенге на реализацию еще 229 проектов в сфере водоснабжения.