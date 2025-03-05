Впереди – армейские будни

Военное дело
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Ерик Абитов, Астана

На срочную воинскую службу отправилась первая группа призывников

фото Игоря Бургандинова

В соответствии с указом Президента, с 1 марта в Казахстане стартовал весенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Призывная кампания продлится до конца июня.

По данным Министерства обороны, в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года подлежат призыву 42 098 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Они будут проходить службу в рядах Вооруженных сил РК, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, в Службе государственной охраны и Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Срок службы составляет 12 месяцев.

Начался весенний призыв и в столице. По информации начальника департамента по делам обороны города Астаны полковника Фархада Курмангажинова, в столице действуют пять призывных пунктов – один городской (пункт сбора) и четыре районных.

– Служба в армии – это школа жизни, которая закаляет характер, развивает чувство ответственности и товарищества. Мы уверены, что каждый из вас достойно справится со своей задачей и станет надеж­ным защитником страны, – напутствовал новобранцев Фархад Курмангажинов.

Всего из Астаны по весеннему призыву на срочную воинскую службу призовут 1 200 юношей. Это почти на 200 человек больше, чем весной прошлого года. Из них 70 призывников пойдут служить в ряды Вооруженных сил РК, 130 – в Пог­раничную службу КНБ, 20 – в Службу государственной охраны, 20 – в МЧС, а остальные будут призваны в Нацио­нальную гвардию МВД РК.

Первая команда призывников в составе 25 новобранцев отправилась охранять рубежи нашей страны. Со словами напутствия их провожали родители, родственники, друзья. На сборном пункте вместе они провели три дня, познакомились, успели подружиться. Многие из этих ребят уже решили, что свяжут свою жизнь именно с пограничной службой. К примеру, Таир Кайдар идет служить в пограничные войска после окончания Колледжа сервиса и туризма. Но, как признается сам, в дальнейшем хотел бы поступить в Академию пограничной службы КНБ.

– На начальном этапе мы будем комплектовать именно пограничную службу, – рассказал Фархад Курмангажинов. – Эти 25 парней будут служить в Зайсанском пограничном отряде, который дислоцируется в Восточно-Казахстанской области. Они будут обеспечивать охрану государственной границы с Китайской Народной Республикой.

По словам полковника, далее нач­нется комплектование новобранцев на службу в ВС РК. Будет сделан упор на подразделения десантно-штурмовых бригад и учебных центров Министерства обороны.

С осени 2023 года у молодых людей стало больше мотивации для службы в армии. У солдат, имеющих хорошие показатели в боевой подготовке, будет возможность без сдачи ЕНТ поступить в высшие учебные заведения страны. Пос­ле службы им выдается специальный сертификат на два месяца. В первый год учебы студент имеет приоритет на получение места в общежитии.

Как поделился призывник Ализат Олжабай, служба в армии – это важно и почетно.

– Буду с честью выполнять свой воинский долг, постараюсь стать отличником военной подготовки, – говорит он. – Для меня это действительно важно, поскольку после армии я планирую поступить в вуз и получить юридическую специальность.

Напомним, совместный проект Минис­терства обороны и вузов Казахстана начал действовать с 2023 года. Соглашения об образовательных льготах для военнослужащих были заключены более чем с 50 университетами Казахстана. Образовательные гранты будут предоставлять отслужившим солдатам-срочникам. В Минобороны считают, что такая возможность повысит престиж армейской службы и усилит мотивацию граждан к ее прохождению.

Еще один меморандум был подписан между Министерством обороны и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка – по предоставлению солдатам-срочникам так называемых кредитных каникул. Согласно договоренности, необходимость оплачивать кредиты будет заморожена по всем денежным займам военнослужащих срочной службы со всеми банками и мик­рофинансовыми организациями на время прохождения воинской службы.

#армия #служба #призывники

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