В текущем году спорстмены будут обеспечены экипировкой в течение всего спортивного сезона. В частности, наряду с формой для выступлений, спортсменам предоставляется также экипировка для тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта



Если ранее обеспечение носило частичный характер — например, летние виды спорта получали исключительно летнюю экипировку, — то в текущем году каждому спортсмену предоставлен полный комплект формы, включающий как зимний, так и летний набор.



Экипировка поставляется в рамках соглашения с международным брендом Under Armour. В состав комплекта входят 18 наименований, охватывающих ключевые элементы спортивной формы и экипировки. В частности, в комплект входят три пары обуви, четыре спортивных костюма, три футболки, зимняя верхняя одежда, жилет и другие необходимые для спортсмена элементы экипировки.

«Благодаря значительной поддержке государства спортсменам предоставляется качественная спортивная экипировка от мирового бренда. Для нас это большая радость и предмет гордости. Ранее спортсмены летних видов спорта обеспечивались только летней формой, а представители зимних видов — исключительно зимней. В настоящее время, вне зависимости от вида спорта, всем спортсменам предоставляется как летняя, так и зимняя экипировка. Эта инициатива, с одной стороны, способствует нашему единству и формированию общего командного духа. Теперь все спортсмены Казахстана будут выступать в единой форме и стремиться достойно защищать честь страны», — отметил бронзовый призёр Олимпийских игр в Париже по дзюдо Гусман Кыргызбаев.



На сегодняшний день форма уже выдана ряду национальных сборных, в том числе по легкой атлетике, боксу, дзюдо, фехтованию и шорт-треку, а также другим видам спорта. Закуп экипировки осуществлен за счет внебюджетных средств.