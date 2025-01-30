Врач из Жетісу спас человека, летевшего в самолете из Мекки

Фото: пресс-служба МЗ РК

Главный врач Коксуской районной больницы области Жетісу Жаннур Сырымов спас жизнь пассажира в самолете, летевшего с группой паломников на борту из Саудовской Аравии в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как сообщается, у одного из пассажиров резко ухудшилось состояние на почве аллергического заболевания. Он принял лекарство от гриппа и заснул, проснулся через час с опухшим лицом.

На призыв бортпроводницы откликнулся врач Жаннур Сырымов, который сопровождал своего пожилого отца в этой поездке. По словам пассажира Мурата Имангазинова, примерно в это время они пролетали над Капскими горами.

«Экипаж принял решение, что если возникнет экстренная ситуация, посадить самолет в одном из ближайших аэропортов. Но Жаннур Мауленович сказал, что является профессионалом своего дела и благополучно справился. Хочу выразить огромную благодарность врачу, который боролся за мою жизнь», - говорит Мурат Имангазинов.

Медик прокомментировал инцидент.

«Я никогда не думал, что мне придется оказывать медицинскую помощь в воздухе. Пассажир находился в критическом состоянии, у него развился отек Квинке, который мог бы привести к необратимым последствиям. Я ввел препараты, замерил давление и положил таблетки под язык. Затем начал инфузионную терапию», – поделился своей историей Жаннур Сырымов.

После приземления в Алматы самолет встретила бригада скорой помощи, а пациент был экстренно доставлен в больницу. Далее его состояние стабилизировалось, и вскоре он вернулся домой в Павлодар.

Жаннур Мауленович начал свою первую медицинскую деятельность санитарным фельдшером. До службы в Коксуском районе работал заведующим отделением трансплантологии почки, урологии и экстракорпоральной детоксикации в Национальном научном хирургическом центре имени Сызганова в Алматы, заместителем руководителя больницы в Талдыкоргане.

Примечательно, что это уже третий случай спасения пассажира на борту самолета казахстанскими врачами за текущий месяц.

Напомним, 24 января врач из Астаны спасла жизнь пожилому мужчине на борту самолета.

Ранее интерн Динмухамед Бектурганов провел сердечно-легочную реанимацию и спас пассажира рейса Кызылорда - Астана.