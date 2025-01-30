Врач из Жетісу спас человека, летевшего в самолете из Мекки

Происшествия
131
Гульмира Кунапия
корреспондент

У пассажира случился отек Квинке 

Фото: пресс-служба МЗ РК

Главный врач Коксуской районной больницы области Жетісу Жаннур Сырымов спас жизнь пассажира в самолете, летевшего с группой паломников на борту из Саудовской Аравии в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Как сообщается, у одного из пассажиров  резко ухудшилось состояние на почве аллергического заболевания. Он принял лекарство от гриппа и заснул, проснулся через час с опухшим лицом.

На призыв бортпроводницы откликнулся врач Жаннур Сырымов, который сопровождал своего пожилого отца в этой поездке. По словам пассажира Мурата Имангазинова, примерно в это время они пролетали над Капскими горами. 

«Экипаж принял решение, что если возникнет экстренная ситуация, посадить самолет в одном из ближайших аэропортов. Но Жаннур Мауленович сказал, что является профессионалом своего дела и благополучно справился. Хочу выразить огромную благодарность врачу, который боролся за мою жизнь», - говорит Мурат Имангазинов.

Медик прокомментировал инцидент. 

«Я никогда не думал, что мне придется оказывать медицинскую помощь в воздухе. Пассажир находился в критическом состоянии, у него развился отек Квинке, который мог бы привести к необратимым последствиям. Я ввел препараты, замерил давление и положил таблетки под язык. Затем начал инфузионную терапию», – поделился своей историей Жаннур Сырымов.

После приземления в Алматы самолет встретила бригада скорой помощи, а пациент был экстренно доставлен в больницу. Далее его состояние стабилизировалось, и вскоре он вернулся домой в Павлодар.

Жаннур Мауленович начал свою первую медицинскую деятельность санитарным фельдшером. До службы в Коксуском районе работал заведующим отделением трансплантологии почки, урологии и экстракорпоральной детоксикации в Национальном научном хирургическом центре имени Сызганова в Алматы, заместителем руководителя больницы в Талдыкоргане.

Примечательно, что это уже третий случай спасения пассажира на борту самолета казахстанскими врачами за текущий месяц. 

Напомним, 24 января врач из Астаны спасла жизнь пожилому мужчине на борту самолета. 

Ранее интерн Динмухамед Бектурганов провел сердечно-легочную реанимацию и спас пассажира рейса Кызылорда - Астана.

 

#самолет #пассажир #спасение #врач

Популярное

Все
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Как готовят инженеров нового формата
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Когда комфортно буренкам на карусели
Врач спас пассажира прямо на борту
Около двух тысяч SIM-карт изъяли у иностранца в Алматы
Андреев на вас не хватает!
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
Пассажирский самолет потерпел крушение в Вашингтоне
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Два миллиона туристов посетили Жетысу за прошлый год
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Несоответствие нормам выявил санитарно-эпидемиологический мониторинг объектов водоснабжения ЗКО
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Счетчик есть, но его как бы нет
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Группа подростков напала на девочку на катке в Алматы
Женщина после выкидыша умерла в Акмолинской области
В метрополитене Алматы прокомментировали ситуацию по устано…
Здание автосервиса горело в Уральске

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]