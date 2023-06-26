Время мастеров

В Большом зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла в течение нескольких дней выступали прославленные музыканты с мировыми именами, лауреаты престижных международных конкурсов. Это пианистка украинского происхождения из Бельгии Кристиа Худзий, павлодарская скрипачка, выпускница РАМ им. Гнесиных Меруерт Карменова, солист Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Федор Артамонов, один из самых знаменитых тайских пианистов Пум Промачарт, российско-литовский пианист Лукас Генюшас, казахстанский скрипач, стипендиат Фонда Мстислава Ростроповича Роман Ким, солист ведущих классических музыкальных коллективов в стране Еркебулан Сапарбаев, а также Струнный квартет им. Газизы Жубановой, являющийся одним из лучших камерных коллективов страны.

Каждый из вышеназванных музыкантов создает на сцене свой уникальный мир музыки, удивляет филигранной техникой, проводит уникальные авторские «экскурсии» в те или иные эпохи и дарит слушателям новые эмоции и чувства.

Как отметила Валерия Макеева, одна из слушательниц фестивальных концертов, благодаря DalaFest среди людей, которыми она восхищается, теперь три талантливейших музыканта – Федор Артамонов, Роман Ким и Пум Промачарт.

– Сколько в их игре страсти и любви к музыке! – поделилась впечатлениями Валерия. – И даже если бы во всем мире отключился звук, музыка все равно бы звучала через движения этих ребят.

Для самих музыкантов организация таких широкомасштабных событий – всегда возможность раскрыться в своей профессии в полной мере, получить большой заряд эмоций и обменяться опытом с высококлассными коллегами.

– Прекрасно, когда благодаря таким проектам мы можем выступать вместе. Это для всех нас большой праздник, большая ответственность и большое удовольствие, – сказал Федор Артамонов.

– На сцене филармонии я почувствовала приятное волнение вкупе с радостью. Дома всегда очень ответственно играть. Надеюсь, что наши встречи в будущем будут чаще, – выразила надежду Меруерт Карменова, представившая на суд публики популярные произведения Бетховена, Эжена Изаи, Венявского.

Роман Ким – музыкант неформатный. На его концертах можно говорить не только о мастерстве, профессиональном звукоизвлечении, оригинальных авторских обработках, но и постоянно удивляться его нестандартным подходам к профессии, к исполнению. В этот раз Роман вновь появился на сцене в призматичес­ких очках. Скрипач рассказал, что несколько лет назад он искал новые способы концентрации на исполняемых произведениях. Один знакомый пианист показал ему эффект разведения глаз. Этот метод он и взял как основу для своих призматических очков. В них отныне он и выступает.

В дни фестиваля звучали сочинения великих классиков – Бетховена, Равеля, Шуберта, Чайковского, Паганини, Пьяццоллы. В Казахстане была представлена Соната Сергея Рахманинова в ее первой авторской редакции без сокращения, ранее она звучала лишь в двух залах Европы в исполнении пианиста Лукаса Генюшаса.

Основная задача DalaFest – сохранение культурного кода города. Его организаторы будут работать над тем, чтобы фестиваль вошел в мировой календарь лучших классических музыкальных событий.