​Время милосердия

Символично, что ее начало совпало с празднованием Дня благодарности. В этот же день в областном центре состоялось первое заседание вновь созданного Координационного совета по благотворительной деятельности, в который вошли руководители бизнес-структур, государственных учреждений, НПО и этнокультурных объединений.

Его представители, поддерживая акцию взаимопомощи, обратились к жителям области с просьбой принять активное участие в благом деле, найти силы и возможности для оказания поддержки любого характера, не остаться в стороне от чаяний тех, кто в этом по-настоящему нуждается. Попасть в сложную ситуацию может любой, однако, если есть люди, готовые прийти на помощь, даже самая трудная проблема становится разрешимой, говорится в обращении.

В рамках празднования в Уральске также состоялся торжественный митинг, который прошел возле памятника «Благодарность казахскому народу». Здесь собрались представители разных этносов: корейцы, немцы, чеченцы и другие, связавшие свою судьбу с Западно-Казах­станской областью. Они возложили венки к монументу, ставшему символом признательности за милосердие.