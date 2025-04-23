Время рабочих профессий

Год рабочих профессий,Правительство
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Ербол Тишкамбаев

Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева прошло совещание по вопросам реализации Плана мероприятий по проведению Года рабочих профессий

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Депутаты совместно с заинтересованными сторонами обсудили меры поддержки и повышения престижа рабочих специальностей, а также озвучили предложения по совершенствованию законодательства в этом направлении.

Как напомнил Маулен Ашимбаев, по поручению Главы государства Правительством утвержден план мероприятий по проведению Года рабочих профессий, включая закрепление ответственных государственных органов и организаций. В этой связи, отмечая важность вклада всех заинтересованных сторон для качественной реализации поручений, спикер Сената акцентировал внимание на необходимости комплексной модернизации системы технического и профессионального образования.

– Сенат намерен активно продвигать инициативы по совершенствованию законодательства для выполнения задач, обозначенных Президентом страны. Здесь есть много возможностей для привлечения экспертов, ученых, а также специалистов различных отраслей. Прежде всего необходима качественная модернизация системы технического и профессионального образования. Кроме того, важно адаптировать систему образования к глобальным трендам и оптимально развивать внутреннюю трудовую миграцию. Социальная поддержка представителей рабочих профессий также имеет большое значение для повышения их престижа. Сенат работает над законодательными инициативами в этом направлении, – отметил Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также напомнил, что эта встреча является продолжением работы, проводимой Сенатом, в том числе в регио­нах. В частности, в Петропавловске ранее депутаты провели круглый стол, посвященный вопросам развития трудовых ресурсов. Кроме того, вопросы поддержки «Человека труда» стали центральной темой недавних парламентских слушаний и заседания Совета сенаторов, на которых были озвучены современные подходы к решению актуальных вопросов.

Участники встречи сошлись во мнении, что на современном этапе, когда ощущается­ дефицит квалифицированных кадров, развитие всех звеньев системы образования становится особенно актуальным.

Еще одна приоритетная задача – повышение качества взаимодействия системы образования с рынком труда и производством, решение которой, как отметил спикер Сената, требует системного и комплексного сотрудничества всех заинтересованных сторон.

В мероприятии также приняли участие министр просвещения Гани Бейсембаев, министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, руководители государственных органов, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Союза машиностроителей и Отбасы банка, а также эксперты и общественные деятели.

#Сенат #совещание #ГРП

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