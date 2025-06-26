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Редкой, потому что в колледжах и автошколах ее азам не обучают. Строительные и дорожно-строи­тельные компании днем с огнем не могут отыскать квалифицированных отечественных грейдеристов.

Куанышбека Амирбекулы официально профессиональным навыкам грейдериста тоже никто не обучал. Управлять этим тяжелым землеройно-планировочным транспортом сельский паренек научился большей частью самостоятельно, поскольку негде было учиться. В Кызылординской области, как и по всей республике, сейчас не осталось ни одного среднего профессионального учебного заведения, где бы готовили машинистов автогрейдера. Буду рад ошибиться, если это не так.

Свою трудовую биографию Куанышбек начал в 2008 году. После окончания школы юноша устроился в рисоводческую бригаду. Воспитанный в лучших семейных традициях, он пошел по стопам отца и выбрал профессию механизатора. Можно сказать, что Куанышбек – потомственный водитель полевой сельхозтехники. Его отец Амирбек Курманбаев до пенсии работал на рисовых полях мотористом, механизатором, умел управлять трактором, бульдозером, а при необходимости – комбайном.

– На рисовых чеках и я приобщился к технике. Через год отучился и сдал на права, – рассказывает Куанышбек. – Сразу же сел за руль трактора «Беларус-150» и работал пять лет в сельской отрасли. Параллельно продолжил осваивать технику и сейчас владею категориями водительских прав для управления всеми видами спецтехники.

Однако за рычаги автогрейдера Куанышбек сел в 2015 году, когда уже работал в совершенно иной отрасли – нефтегазовой.

– Тогда, помнится, в компании «Каис-Сервис», задействованной на нефтегазовом месторождении Кумколь, появилась вакансия грейдериста, – продолжает наш собеседник. – Я решил попробовать. Кое-что, конечно, мне показали, но в основном действовать пришлось методом «научного тыка». Ну и штудировать инструкцию к грейдеру. На одной из вахт мне рассказали обо всех премудростях управления грейдером, а самостоятельно практиковался уже на следующей вахте. Стажировка прошла успешно. С тех пор автогрейдер – моя любимая рабочая лошадка. Последние семь лет работаю машинистом автогрейдера в компании «Қыран».

Куанышбек Амирбекулы с особой благодарностью отзывается о наставниках. Особенно признателен за советы, рекомендации и поддержку своему дяде Зулхарнаю, который сейчас работает грейдеристом в подразделении АО «НК «ҚазАвтоЖол». А в домашнем кругу свои знания и умения парню передал брат отца Болатбек Курманбаев. Он, кстати, тоже работает грейдеристом, но в китайской компании, которая сейчас строит Жезказганскую трассу.

– Первым моим «железным конем» был китайский автогрейдер марки XCMG GR215, на котором я и учился выравнивать дороги, откосы и кюветы, – говорит Куанышбек. – Признаюсь, управлять сложной техникой не очень-то просто, я года два набирался опыта, только потом освоился. А сейчас работаю на новом автогрейдере Caterpillar 160. Это «умная» и прочная машина с очень чувствительным ножом-отвалом. На ней с максимальной точностью легко разравнивать поверхность дороги.

Отмечает Куанышбек и другие технические достоинства автогрейдера. В частности, то, что двигатель машины работает на дизельном топливе, объем бака – 350 литров. За час работы под нагрузкой расходуется 24 литра солярки. Для управления есть десять рычагов, восемь скоростей. И на любой дороге грейдер способен разгоняться до 40 км в час.

– Моя рабочая техника универсальна, – считает наш герой. – Она может использоваться при земляных работах, планировке территорий, очистке автодорог от снега и грязи. Но чаще всего я работаю на строительстве дорог, по разметкам геодезиста разравниваю «землянку», обравниваю гравийно-песчаную смесь, вывожу уклоны и откосы. Где нужно, снимаю поверхность или досыпаю – вывожу все «под ноль». Для всего этого требуется точный глазомер. К примеру, мы исполняем «миллимет­ровые» задания – срезать или досыпать два сантиметра.

Куанышбек тепло отзывается о своем трудовом коллективе. «Қыран» – известная компания с большим опытом строи­тельства автомагистралей в регио­не и республике. Ее специалистами укладывался асфальт в области Жетысу на участке автострады Ушарал – Достык, на месторождении Кумколь, Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД), Жезказганской трассе, в городе Кызыл­орде и районах области.

– У нас дружный рабочий коллектив, – говорит Куанышбек. – Все ребята – квалифицированные специалисты, каждый знает свое дело. Особо отмечу руководителя компании Жайсана Сыз­дыкова, который действительно ценит своих работников. Я трудился во многих компаниях, но именно здесь мне очень комфортно. Все дело в отношении к сотрудникам. Каждый из них обеспечен стабильным заработком, социальным пакетом и приемлемыми условиями труда. Чем лучше работаешь, тем оплата выше. К примеру, шесть лет назад я получал 250 тысяч тенге, а сейчас мой оклад вырос в несколько раз.

На вопрос, почему безработная молодежь не идет в грейдеристы, Куанышбек ответил, что не все любят возиться с техникой:

– Наверное, работа не так легка и прос­та. Водить легковой автомобиль – это одно, а управлять многотонным дорожным тяжеловесом – совсем другое. Для этого нужно не только желание, но и навыки и упорство.

Характеризуя своего ценного работника, глава ТОО «Қыран» Жайсан Сыздыков отмечает, что Куанышбек пользуется большим уважением в коллективе. И не только за мастерство и трудолюбие.

– В Куанышбеке Курманбаеве прежде всего ценю его воспитание. Он вырос в селе, с детства был близок к технике и работал в полевых условиях, – говорит руководитель. – Его не надо контролировать, у него сильно развито чувство ответственности. Отмечу его стремление качественно выполнять задания и умение работать в команде. Наша компания заинтересована в качестве труда, а значит, в квалифицированных и опытных специалистах.

И это не просто слова. Руководство ТОО «Қыран» давно решает проблему некомплекта персонала своими силами. По востребованным профессиям оно оплачивает учебу местным юношам и девушкам, а после ее завершения приглашает по контракту отработать в компании положенный срок. Многие остаются работать здесь и дальше.