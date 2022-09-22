Политика
Время решительных действий
Талгат Калиев, политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований

Президентские выборы в Казахстане состоятся 20 ноября 2022 года. Соответствующий Указ подписан Главой государства.

Глава государства в Обращении к народу отметил, что президентские выборы запускают электоральный цикл, по итогам которого произойдет кардинальная перезагрузка всей политичес­кой системы.

В первую очередь эти выборы пройдут в новом формате, поскольку казахстанцы изберут президента, который будет находиться на данном посту однократно. И на следующих выборах мы будем избирать уже нового главу государства.

Важно рассматривать президентские выборы в совокупнос­ти с парламентскими, которые запланированы на первую половину следующего года. В них, вероятно, примет участие много разных партий и самовыдвиженцев, которые будут представлять качественно новые политичес­кие силы, будущую политэлиту страны.

Есть все предпосылки для того, чтобы эти парламентские выборы проходили в условиях серьезной конкуренции. Появится много новых концепций развития страны, идей, платформ. С этой точки зрения можно ожидать формирования профессионального Парламента, в котором будут проходить дискуссии по острым темам, и мы увидим реальный плюрализм мнений.

Это будет та самая перезагрузка, после которой сформируется новая система политических отношений с другой динамикой и качеством процесса. Эта система уже не позволит нам вернуться в прошлое.

Если говорить о сроках полномочий главы государства, то главное, повторюсь, на мой взгляд, заключается в том, что в Казахстане вводится однократный президентский срок.

Это прогрессивная норма, которая не имеет никакого двойственного толкования – один человек может занимать пост президента только один раз со сроком полномочий в 7 лет. Так что если в будущем кто-то захотел бы пересмотреть данное положение, то не смог бы найти никакого обоснования, кроме как попытки продлить свои властные полномочия.

Что касается президентского срока в семь лет, то тут тоже есть своя логика. Однократный пятилетний срок недостаточен для полноценной реализации инициированных избранным президентом программ и проектов. Если сопоставлять с международным опытом, то наши семь лет – это практически столько же, как в США два срока по 4 года, в целом – 8 лет.

Но есть одна особенность: в ходе первых четырех лет американский президент действует с оглядкой на электоральные рейтинги и опасается принимать непопулярные решения. У него впереди новые выборы, и главная цель – чтобы его переизбрали на второй срок. В противоположность этому однократный семилетний срок позволяет президенту действовать более решительно и уверенно, не опасаясь электоральных последствий.

На вопрос, сможет ли следую­щий глава государства вновь изменить в Конституции срок полномочий или ввести двукратное президентство, однозначного ответа нет. Но считаю, что при наличии работающего Конституционного суда и высокой гражданской активности данная норма сможет оставаться неизменной.

За незыблемость Основного закона ведь отвечают не только Президент как гарант Конс­титуции, но и все общество. На июньском референдуме приняты поправки, которые обеспечивают переход от суперпрезидентской системы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Новые поправки не касаются распределения полномочий, они, можно сказать, обеспечивают защиту от узурпации власти.

Кроме того, при однократном семилетнем президентском сроке реформы будут проводиться быстрее. Многое будет зависеть от наших граждан, от их способности преодолеть патернализм.

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