Время зарабатывать

В рамках реализации программы в текущем году на кредитование жителей сел и малых городов региону выделено 1,2 млрд тенге. В конце июня заключен договор поручения с поверенным агентом – АО «СПК «Kokshe», который начал принимать заявки. У сельчан много шансов получить льготный заем и открыть свое дело.

В настоящее время 139 заявок на льготное кредитование на общую сумму 872 млн тенге уже подано, одобрены документы 56 сельчан, желающих взять льготный заем. Правда, 11 заявителям документы возвращены, их нужно привести в порядок.

Как отметил на брифинге в Кокшетау заместитель управления сельского хозяйства Хасым Иткусов, они планируют выдать около 250 кредитов с созданием 265 новых рабочих мест в селах и малых городах. Средний заем составит 4,8 млн тенге. В каждом районе области созданы рабочие группы, которые проводят отбор и подготовку кредитной документации потенциальных заемщиков для ее дальнейшей передачи на рассмотрение поверенного агента.

Напомним условия предоставления кредитов участникам программы: ставка вознаграждения составляет не более 2,5% годовых; срок микрокредитования – до пяти лет, для проектов в сфере животноводства – до семи лет; максимальная сумма микрокредита – до 2,5 тыс. МРП (8,6 млн тенге), для развития «якорной» кооперации – до 8 тыс. МРП (27,6 млн тенге); обязательно наличие залогового обеспечения; льготный период по погашению основного долга и вознаграждения составляет не более 1⁄3 продолжительности срока кредитования.

Претендовать на участие в проекте «Ауыл аманаты» могут жители сел и малых городов, среди которых безработные, сокращенные работники, не достигшие пенсионного возраста, люди самозанятые с доходами ниже величины прожиточного минимума, действующие или начинающие индивидуальные предприниматели.

По словам Хасыма Иткусова, акмолинцы позитивно восприняли программу льготного кредитования, понимая, что это хорошая возможность зарабатывать, работая на себя. Причем всему пошагово их научат, подскажут. На сегодня льготное кредитование проводится в Атбасарском, Жаксынском, Аршалынском районах и районе Биржан сал.

В целом проектом «Ауыл аманаты» будут охвачены практически все направления производства сельхозпродукции: мясное и молочное скотоводство, развитие коневодства, овцеводства, птицеводства, выращивание картофеля и овощей, приобретение техники и оборудования...

Акмолинцы берут кредиты, в основном, на развитие животноводства, в частности, на приобретение лошадей, КРС, в том числе и молочного направления. Несколько заемщиков решили приобрести сельхозтехнику, один взял заем на открытие частного мини-детсада. Как отметил Хасым Иткусов, планируют в управлении сельского хозяйства завершить эту работу к сентябрю. К слову, Правительство обещает выделить дополнительные средства на кредитование, соответствующая бюджетная заявка уже подана.

Поскольку основная масса сельчан берет кредиты на развитие животноводства, особого внимания требуют вопросы выпаса, дефицита пастбищ. Возможно, будут заключаться меморандумы с агро­формированиями о совместной деятельности, чтобы те помогали участникам проекта с пастьбой их скота либо сенокосом.

К тому же в льготном займе 20% средств предусмотрено на приобре­тение и заготовку кормов. Как отметил Хасым Иткусов, все, кто подал заявки на развитие животноводства, воспользовались этим предложением.

Кстати, акмолинцы одними из первых провели конкурсные процедуры, заключили договор с поверенным агентом. Ход осуществления проекта «Ауыл аманаты» рассматривался на заседании Правительства. Акмолинская область – в твердых «середняках».