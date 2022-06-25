Вручены премии и гранты Президента РК в области СМИ

В ходе торжественной церемонии заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева поздравила лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжением Главы государства премии присуждены Дулату Абибуллаеву – главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy», Ерканату Копжасарулы – корреспонденту телерадиокомпании «31 канал», Оксане Мягких – главному редактору газеты «Индустриальная Караганда», Еркину Мухамеджанову – директору национального телеканала «Qazaqstan».
Гранты вручены Сание Байтаровой – редактору телеканала «Жетісу», Диаскену Байтибаеву – оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty», Ануарбеку Бримжанову – ведущему телеканала «Хабар 24», Жадре Жолмухаметовой – корреспонденту информационного агентства «Baigenews kz».
Благодарность Президента объявлена творческим коллективам национального портала «Adyrna, общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań», радио «Astana», общественно-политической газеты «Вечерняя Астана».