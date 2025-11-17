Всё больше казахстанцев желают улучшить отношения с детьми

Образование
221
Дана Аменова
специальный корреспондент

Центры педагогической поддержки: обучение прошли свыше 1 млн родителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжает работу программа Центров педагогической поддержки родителей 3.0, направленная на развитие осознанного родительства и укрепление взаимодействия между школой и семьёй. С начала учебного года проведено свыше 33 тысяч занятий, которые посетили более 1,1 миллиона родителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

«Когда родители действительно становятся частью жизни ребёнка, они помогают ему чувствовать поддержку, уверенность и защищённость. Из таких доверительных отношений рождается эмоционально устойчивый, счастливый ребёнок и гармоничная семья», – подчеркнула президент НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» Елена Сакенова.

Занятия ведут специально подготовленные педагоги и психологи. Среди наиболее востребованных тем  «Воспитание личным примером» и «Безопасность детей – забота взрослых». На них родители получают практические рекомендации по укреплению доверия, развитию эмоционального контакта и профилактике рисков как в семье, так и в школе.

Результаты анкетирования свидетельствуют о росте вовлечённости родителей: 72,6% ежедневно беседуют с детьми. 89,6% оперативно реагируют на их трудности, 78% хорошо знают круг общения ребёнка. Каждый второй родитель выразил готовность пересмотреть подход к воспитанию, а почти треть активно участвует в учебном и культурном развитии детей.

Центры педагогической поддержки родителей были запущены в 2023 году во всех школах страны в рамках программы «Адал Азамат». Они стали важной площадкой для открытого диалога между школой и семьёй, где родители получают поддержку, знания и практические инструменты для воспитания и развития детей.

#дети #Минпросвещения #казахстанцы #отношения

