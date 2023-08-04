Все для родного народа

Примерно сто лет назад вблизи аула Кызылтау Баянаульского района был создан действительно уникальный по тем временам образовательный комплекс.

– Это был небольшой аул примерно из 15 зданий. Например, помимо самой школы, там дейст­вовали общежития для мальчиков и девочек, медицинский пункт, столовая, склад, – рассказывает руководитель музея литературы и искусства им. Бухар-жырау Ербол Каиров. – Назывался он «Мәдени кіндік», и в первую очередь это детище Жусипбека Аймаутова.

В следующем году Казахстан отметит 135-летие основоположника казахской драмы, писателя, общественного деятеля и просветителя. Жусипбек Аймаутов родился в 1889 году в том самом ауле Кызылтау Павлодарского уезда Семипалатинской губернии, вблизи которого позднее по его инициа­тиве и появится образовательный комплекс «Мәдени кіндік». Он жил в бедной семье, но его прадеды Дандебай и Куан были уважаемыми и образованными людьми из знатного рода. С детства Жусипбек обучался арабской грамоте, кузнечному делу и резьбе по дереву. И жажда знаний в нем была всегда – его не направляли на учебу, а он сам уезжал из родных мест, чтобы получить знания и образование.

Мечтая о благополучии своего родного края, Жусипбек Аймау­тов поддержал и революцию, и советскую власть, с которой связывал надежды на равноправие, свободу и счастье казахского народа. Он действительно был лидером, активно занимался просветительской и общественной работой, но несмотря на это, хотя скорее как раз из-за своей лидерской позиции, и был трагически реп­рессирован в 1930 году, спустя много лет после своего выхода из партии «Алаш». В 1988 году Верховный суд Казахстана полностью реа­билитировал выдаю­щегося писателя ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.

В настоящее время в стране работает государственная комиссия, в задачи которой входит полная реабилитация жертв политических репрессий. Как отметил во время выступления на втором Национальном курултае Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в рамках этой деятельности изучается множество архивных материа­лов, открываются неизвестные ранее сведения. По словам Главы государства, среди таких документов было обнаружено написанное Жусипбеком Аймау­товым произведение, в котором говорится, что дух нашей нации никогда не угаснет. Сам просветитель делал все возможное для этого.

На родине Жусипбека Аймаутова, в Павлодарской области, тоже ведут большую работу, для того чтобы заполнить все белые пятна, связанные с деятельностью писателя. История существования образовательного комплекса «Мәдени кіндік» – одно из таких пятен.

– Лет пять назад я впервые услышал о местности Мәдени от баянаульских старожилов, мол, существовал там такой вот образовательный комплекс. С тех пор с коллегами понемногу собирали данные. И вот месяц назад под эгидой нашего музея состоялась экспедиция в Баянаульский район «Алаш зиялыларының ізімен», во время которой нам и показали это место, – продолжает Ербол Каиров. – Вернувшись из поездки, мы внесли полученные данные в электронные карты, а для наглядности и для интереса посетителей художник Рыспек Стыбаев сделал макет «Мәдени кіндік».

В числе первых, кто привлек внимание к этому историческому факту, был баянаульский краевед Рамазан Нургалиев. Он рассказал, что долгое время – после 60-х годов прошлого века – большинство местных жителей и не знали, что участок «мадани» (так здесь называли место с холмами и развалинами комплекса) – это не просто старые разрушенные конюшни. В лучшем случае этот термин связывали с именем какого-то неизвестного предка. К слову, на старых советских географических картах это место также обозначалось как «мадани», хотя не удавалось найти никакого конкретного пояснения, с чем связано это слово.

Все стало понятнее, когда в 1999 году в Кызылтау приехал генерал, участник Великой Отечественной войны Самат Бакиров. Он-то и раскрыл истинное значение слова «мадани – мәдени», потому что знал – здесь был центр образования, созданный Жусипбеком Аймау­товым. Сам генерал в детстве бывал здесь, хотя не успел поучиться, но знал других учеников. И во время той поездки Самат Бакиров показал Рамазану Нургалиеву расположение зданий.

Спустя десятилетия участники экспедиции постарались зафиксировать слова аксакала. При обзоре через спутниковые карты видно, что холмы и развалины от построек расположены по порядку, образуют две улицы. Большинство советских школ того времени напоминают по форме букву П. И «Мәдени кіндік» не исключение – школа здесь построена по такому же проекту. Состояла она из 16 комнат, в длину была примерно 46 метров, в ширину – 32. Стены складывали из саманного кирпича, а крышу перекрывали деревом. И здания общежитий тоже напоминали букву П.

Когда знаешь, что нужно искать, уже проще – и энтузиасты начали задавать правильные вопросы старожилам. Так по крупицам появилось все больше и больше данных, например, о том, что сам Жусипбек Аймау­тов привез в «Мәдени кіндік» молодых учителей, которые только окончили пединститут в Оренбурге.

Педагогика и просветительство были неотъемлемой частью жизни Аймаутова. В 1919 году, после выхода из партии «Алаш», он участвовал в становлении советской власти в павлодарском Прииртышье, в 1920-м вступил в ряды Коммунистической партии, и с этого времени начинается его интенсивная и целенаправленная общественная деятельность. В 1919–1922 годах он избирался делегатом учредительного съез­да Советов Казах­стана, членом Президиума ЦИКа и коллегии Нар­компроса республики. И в это же время Жусипбек Аймаутов стоял во главе Семипалатинского губернского отдела просвещения. Судя по всему, как раз тогда и зародилась идея создать такой комплекс.

В этот период Аймаутов уделял много внимания воспитанию и поддержке детей и молодежи. Страна переживала тяжелые времена, народ стремительно беднел, сирот становилось все больше и больше. И тогда же в Кызылтау местные, все еще состоя­тельные баи организовали проживание и питание для сотен бедных детей. По рассказам краеведов, в 1921 году опять же на деньги баев в ауле Кызылтау построили здание для школы. Но сюда стягивался народ с разных мест, и постепенно здесь строятся хозяйственные корпуса и общежития, столовая, несколько складских помещений, медпункт со стоматологическим кабинетом, административное здание и конюшня. Комплекс создавался для детей не только Баянаульского района, приезжали туда учиться и с территории нынешней Карагандинской области, с других районов Прииртышья. Дети были разного возраста. Пока нет точной информации о том, сколько же учеников было в «Мәдени кіндік», но, по словам краеведов, их количество доходило до ста. И размер здания школы косвенно это подтверждает.

Конечно же, организовать такое дело в одиночку невозможно, и у Жусипбека Аймаутова были единомышленники. В числе самых активных были состоятельные баи, жившие вблизи этих мест – Текебай и Туебай. Сейчас таких людей назвали бы меценатами. По сути, они не только помогли построить комплекс, но и доставляли туда продукты, взяли на себя организацию питания и проживания, даже записывали на себя сирот. Но Текебая и Туебая не обошел стороной вал репрессий – они были раскулачены и сосланы в российский Карасук, где и погибли.

Изначально исследователи посчитали, что комплекс «Мәдени кіндік» работал недолго – с 1922 по 1928 год, то есть до периода, на который пришелся пик раскулачивания и конфискации имущества. В 1929 году был арес­тован Жусипбек Аймаутов…

Однако после недавней экспедиции удалось выяснить, что «Мәдени кіндік» продолжил свою работу вплоть до конца 30-х годов. Тогда по требованию советских властей комплекс закрыли – организацию называли гнездом алашординцев, и в этом увидели причину ненужности образовательного учреждения.

Большей частью имущество комплекса было разграблено, здания разрушены, кирпич вывезен в центр района, где из него строились хозяйственные объекты. Тем не менее какое-то время это место называли «культпунк­том» на советский лад, некоторые постройки использовались под склады и столовую вплоть до конца 50-х годов, в том числе в период освое­ния целинных земель. Сегодня же здесь нет ни одного здания – о былом масштабе напоминают лишь характерные холмы и остатки кладки.

В изучении «Мәдени кіндік» коллектив музея плотно сотрудничает с учеными двух павлодарских вузов – Торайгыров университета и Педагогического университета имени Маргулана. Недавно состоялся «круг­лый стол», где обсуждалось наследие Жусипбека Аймаутова. Участ­вовала в нем и профессор Торайгыров университета Айман Зейнуллина, которая много лет изучает жизнь и творчество писателя и просветителя. И по ее словам, существуют дневниковые записи Аймаутова, доказывающие существование центра «Мәдени кіндік».

Кроме того, за последнее время ей удалось обнаружить более 50 ранее неопубликованных сочинений Аймаутова, в которых затронуты проблемы женского равноправия, много стихов и рассказов для детей. К юбилею великого земляка Айман Зейнуллина готовит большую монографию, в которую войдет ее многолетний труд с ранее неизвестными фактами. Кроме того, профессор считает, что к 135-летию Жусипбека Аймаутова было бы правильным благоустроить окрестности «Мәдени кіндік» и по возможности восстановить там постройки, чтобы создать исторический аул.

Продолжают работу и в Музее литературы и искусства им. Бухар-жырау – в ближайшее время сотрудники отправятся в Семей, где, по некоторым данным, в архивах есть дополнительные и еще неизученные материалы о «Мәдени кіндік». А еще, по словам Ербола Каирова, крае­ведам удалось выяснить, что в Баянаульском районе живет аксакал, который не просто помнит о существовании «Мәдени кіндік», но и сам был учеником в этом комплексе. Уже на следующей неделе музейные работники вновь направятся в Баянаул, чтобы поговорить с аксакалом, зафиксировать его воспоминания и сделать новый шаг к восстановлению исторической справедливости.