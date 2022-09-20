Все для Справедливого Казахстана

Казахстан идет по пути демократических реформ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев провозгласил это еще в своем мартовском Послании. А в сентябрьском обращении он огласил основные тезисы как продолжение начатых реформ.

Помните, еще весной шла речь о смене суперпрезидентской формы правления на президентскую? В числе главных вопросов тогда стоя­ли демонополизация власти для искоренения олигополии и коррупции в стране. И ограничение президентства одним семилетним сроком как раз таки вписывается в эту общую конструкцию. При этом важно отметить, что данное нововведение будет неизменным.

Некоторые представители гражданского общества предполагали, что статьи Конс­титуции со временем можно будет изменить. Но в статье 91-94,

пункте один, указано, какие именно нормы Основного закона являются неизменными. В частности, речь идет о территориальной целостности государства, его суверенитете, нормах правления, количестве президентских сроков и их продолжительности. Это доказательство твердого намерения Президента внедрить возможность сменяемости власти.

Думаю, все эти изменения в конечном итоге будут только способствовать ускоренному строительству справедливого Казахстана.