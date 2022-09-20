Свежий выпуск
Все для Справедливого Казахстана
Еркин Онгарбаев, доктор юридических наук, профессор, член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан

Казахстан идет по пути демократических реформ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев провозгласил это еще в своем мартовском Послании. А в сентябрьском обращении он огласил основные тезисы как продолжение начатых реформ.

Помните, еще весной шла речь о смене суперпрезидентской формы правления на президентскую? В числе главных вопросов тогда стоя­ли демонополизация власти для искоренения олигополии и коррупции в стране. И ограничение президентства одним семилетним сроком как раз таки вписывается в эту общую конструкцию. При этом важно отметить, что данное нововведение будет неизменным.

Некоторые представители гражданского общества предполагали, что статьи Конс­титуции со временем можно будет изменить. Но в статье 91-94,
пункте один, указано, какие именно нормы Основного закона являются неизменными. В частности, речь идет о территориальной целостности государства, его суверенитете, нормах правления, количестве президентских сроков и их продолжительности. Это доказательство твердого намерения Президента внедрить возможность сменяемости власти.

Думаю, все эти изменения в конечном итоге будут только способствовать ускоренному строительству справедливого Казахстана.

Популярное

Все
Microsoft может открыть IT-лабораторию в Казахстане
Покушения на демократические устои нет!
Фильм казахстанского режиссера Эмира Байгазина выдвинут на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
Телефона под подушкой не страшимся, но опасаемся станции на многоэтажке...
Мурат Габдусалимов, известный в Атырау мастер по изготовлению луков, стрел и щитов, занял второе место на турнире по стрельбе из традиционного лука, проходившего в местности Бугац (Венгрия)
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Асфальт сам себя не положит
С учетом антропогенной нагрузки
Отдушка для сероводорода
За дело берется «Кибершериф»
Все для Справедливого Казахстана
«Барыс» снова на коне
Сто лет оды творчества
Тарифы, налоги, бюджет
Гран-при проходит в Астане
Рожден делать добро
Покушения на демократические устои нет!
«Шерстяной» путь
Народная любовь
Крепкая броня
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Реформатор с большой буквы
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Указ Президента Республики Казахстан
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
"Мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости" – Си Цзиньпин
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
Конституционный Совет принял решение по обращению Токаева
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 сентября
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Казахстан не будет отправлять миротворцев в Армению
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Разбавленный водой спирт на 18,5 млн тенге пытались продать в Казахстане
Обращение Токаева принял в работу Конституционный совет
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий начал свою работу в Нур-Султане
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Свежий выпуск
«Вся жизнь – театр...»
Свежий выпуск
Европейцы нацелены на США
Свежий выпуск
Казахстан возвращается из Глазго
Свежий выпуск
Отдушка для сероводорода

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]