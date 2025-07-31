Все дороги ведут на Алаколь

Туризм
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Рекордное число туристов отдыхает в нынешнем сезоне на озере

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Чтобы искупаться в целебной воде Алаколя, в поселки Акши и Коктума приезжают не только казахстанцы, но и жители зарубежья.

– В поселке Акши проживают 600 жителей, – рассказывает аким Иргайтинского сельского округа Алакольского района Дауренбек Мукабаев. – А туристов здесь нынче – десятки тысяч. И всех стараемся нормально разместить. На возникающие проблемы приходится реагировать оперативно. Уборкой мусора сейчас занимается предприятие «Айдынды Алаколь». Но поскольку с каждым годом отдыхающих становится все больше, работаем над тем, чтобы переносные контейнеры установить на косах и дальних пляжах, куда мусоровозы не проедут. Также речь идет об увеличении числа раздевалок на побережье, спасательных вышек, санузлов. Последних, кстати, в текущем году установили уже более двадцати.

Безопасность отдыхающих круглосуточно обеспечивают совместно силы ДЧС, полиции, транспортной инспекции.

– Нам приходится не только спасать людей, но и бороться с нарушителями, которые срезают ограждения из буйков, чтобы расширить акваторию водных прогулок для мелких судов, – рассказывает начальник Алакольского спасательного подразделения ДЧС области Жетысу Марат Смагулов. – Хорошо, что работаем вместе с сотрудниками транспортной инспекции, полицейскими – так нам легче справляться с поставленными задачами. Да, нештатные ситуации бывают, часто приходится вытаскивать на берег не рассчитавших свои силы граждан. Все побережье держим под контролем. Техники хватает, у нас в отряде 14 бойцов, еще четверо прибыли на усиление из области.

Обеспечивать покой отдыхаю­щих на побережье – задача полиции.

– Днем и ночью стоим на страже порядка, – рассказывает руководитель отдела полиции Алакольского района Маулен Машыков. – Туристов по сравнению с прошлыми сезонами в этом году очень много. Отряд в составе тридцати полицейских несет дежурство по обеспечению порядка в курортных поселках круглосуточно. Да, бывают правонарушения, например драки, семейные разборки, но тяжких правонарушений пока, к счастью, не зафиксировано.

Отдыхающие, кстати, дают разные отзывы об условиях, создаваемых для туристов, приез­жающих на Алаколь.

– Чище стало на турбазах, в пансионатах, – рассказывает жительница Алматы Карина Нигматуллина. – Лучше кормить стали там, где «все включено», можно попросить приготовить еду для ребенка или диабетика например. Из минусов – прямо к берегу подплывают на катамаранах и лодках парни, чтобы за деньги покатать по озеру отдыхающих. Но разве им место там, где люди купаются? Для них отдельный причал нужен, как для прогулочных барж. В Акши, кстати, пляж в несколько километров, а медпункта – ни одного. Да и спасателей больше нужно.

Медет Мактаров, который привез на отдых свою семью из Астаны, удивлен ценами в Акши.

– Даже по столичным меркам все очень дорого, – говорит он. – И проживание, и питание, и развлечения не соответствуют критерию «цена – качество». С отдыхающих берут деньги за все: шагу не ступишь не заплатив. А в туалет на берегу сходить, простите, некуда, и обычной столовой нет в поселке, и питьевых фонтанчиков. Разве ж это сервис? На пляжах неизвестные лица предлагают непонятно где приготовленную копченую рыбу, вареных раков, жареную картошку...

Об условиях для туристов, отдыхающих на Алаколе, говорил на днях и аким области Жетысу Бейбит Исабаев в ходе рабочей
поездки в Алакольский район.

– Особое место в развитии экономики района занимает сфера туризма, в частности озеро Алаколь с его высоким туристическим потенциалом, – отметил он. – С момента создания области на развитие сферы туризма по Алакольскому району выделено 12,3 миллиарда тенге. На эти средства между селами Акши и Бесколь завершено основное строительство 56,8 километра электрических сетей и двух подстанций, идут работы по благоустройству, уровень готовности составляет 95 процентов. В предыдущие годы в селе Акши была построена магистральная канализационная сеть стоимостью 1,9 миллиарда тенге. В этом году из резерва Правительства выделено 2,8  миллиарда тенге, начаты работы по строительству канализационной очистной установки в селе Акши. Общая стоимость проекта – 9,8 миллиарда тенге.

Подготовлен, по словам акима области, проект канализации и для села Коктума. Регионом подана заявка на его финансирование из республиканского бюджета.

– Необходимо и дальше совершенствовать качество обслуживания туристов, заботиться о чис­тоте и уюте, – отметил Бейбит Исабаев. – В текущем году на эти цели выделен 441 миллион тенге. Приобретены среди прочего 22 модульных санитарно-гигиенических узла и 140 урн.

По информации, озвученной главой региона, для контроля движения водного транспорта на озере приняты Правила общего водопользования области. В соответствии с ними берег озера оборудован коридорами купания, сделан выход для маломерных судов.

 

#туризм #отдых #Алаколь #Акши

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