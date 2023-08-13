Все это мы

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Фоторепортаж
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Екатерина Бескорсая

В Павлодаре работает выставка социальных плакатов, которые экспонировались более чем в 50 странах мира.

фото Валерия Бугаева

Впервые в областном художест­венном музее им. Н. Нурмухаммедова представлены 56 работ художницы, дизайнера Ансаган Мустафы. Картины наверняка уже попадали в поле зрения павлодарского зрителя – в соцсетях, на билбордах, в телевизионных сюжетах.

И в целом творчество казах­станской художницы популярно не только в Казахстане, но и за рубежом. Ее работы в рамках проекта «Сөйле, сурет» за последние десять лет выставлялись более чем в 50 странах мира, в том числе в Италии, Франции, Великобритании, Южной Корее, Иране, Колумбии, Бразилии и Аргентине. И всюду они востребованы у зрителя, поскольку темы, поднимаемые на плакатах автора, общие для всего современного мира: бытовое насилие, алкоголизм, социальное сиротство, зависимость от гаджетов, безответственность взрослых.

– Всегда представляла перед собой наших женщин, детей, мужчин. Я даже подумать не могла, что, например, в Бразилии могут быть такие же проблемы. Но это так. Оказалось, что сложности, волнующие нас, – ленивые мужчины, которые не работают, а лежат на диване, дети, которым не хватает внимания, пожилые родители, которых бросают, – актуальны во многих государствах, – говорит художница. – При этом беру я темы из нашей жизни, из жизни моих детей, из статей журналистов. Моя самая первая работа на социальную тему тоже представлена на выставке. Ребенок сидит на крыше много­этажки, вокруг – окурки и бутылки. Знае­те, в казахском языке есть пословица, которая в переводе звучит примерно так – что ты в себя впитал в детстве, то всю жизнь будет тебя преследовать.

Своим взглядом на жизнь Ансаган Мустафа делится в социальных сетях и здесь тоже находит поддержку виртуального зрителя. Например, 2 000 репос­тов собрал плакат о том, что маленькие дети делят маму между собой, а повзрослев, наоборот – не хотят помогать и перекладывают ответственность за престарелых родителей друг на друга. Одна из самых говорящих работ – «Мама, наверное, меня убьет!» – изображает девушку, думающую так же, как и еще нерожденный ребенок в ее утробе. И этот плакат переведен как минимум на девять языков.

Жанр проекта «Сөйле, сурет» – это симбиоз эскиза, мотивационных плакатов и карикатуры, хотя смешного в содержании мало. И чтобы подчеркнуть значимость темы, автор практичес­ки всегда использует черно-белую палитру. Впрочем, у такой стилис­тики есть и другое объяс­нение – в свое время творчество Ансаган начиналось в газете «Ақ босаға», где работала мама художницы.

– Когда я была маленькой, меня всегда брали в редакцию. Чтобы не мешала работать, мне давали карандаш, и я рисовала. Затем меня стали просить проиллюстрировать газетные материалы, – объясняет художница. – И много позже, когда я создавала картины, чаще всего выбирала именно эти цвета. Думаю, если бы работы были цветными, красочными, человек видел бы перед собой красивую картинку, но от него ускользал бы смысл. Поэтому выбрала черный и белый: чтобы все было четко и ясно, чтобы зритель понял мысль, которую я хочу донести, чтобы не было ничего лишнего.

Сложность мира постоянно предлагает автору новые темы. По словам Ансаган Мустафы, сейчас она думает о создании работ по экологическим проблемам, например, о том, что становится все меньше чистой воды. И уже можно сказать, что такая серия найдет своего зрителя не только в Казахстане.

#Павлодар #выставка #Ансаган Мустафа #плакаты

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