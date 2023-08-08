Все игровые объекты проверят в РК после гибели мальчика в Астане

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По факту смерти ребенка после падения ворот на футбольном поле возбуждено уголовное дело.

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по охране прав детей поручил местным исполнительным органам проверить безопасность детских игровых объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Напомним, вчера в Астане на футбольном поле от падения ворот погиб 10-летний мальчик.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства. На месте происшествия создана Комиссия, в состав которой вошли представители Министерства просвещения, Управления образования, акимата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что местным исполнительным органам в срочном порядке поручено провести ревизию и проверить безопасность детских игровых объектов: спортивных объектов, детскиих площадок, игровых зон, аттракционов и др.

В комитете напомнили, что перед началом летних каникул проведен ряд совещаний по подготовке городской инфраструктуры для детей, акиматам было поручено провести внеочередные заседания комиссий по делам несовершеннолетних и рассмотреть вопросы готовности инфраструктуры в регионах по созданию безопасных условий для детей.

#поручение #Минпросвещения #акиматы #гибель ребенка #игровые объекты

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