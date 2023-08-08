Все игровые объекты проверят в РК после гибели мальчика в Астане

По факту смерти ребенка после падения ворот на футбольном поле возбуждено уголовное дело.
Комитет по охране прав детей поручил местным исполнительным органам проверить безопасность детских игровых объектов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Напомним, вчера в Астане на футбольном поле от падения ворот погиб 10-летний мальчик.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства. На месте происшествия создана Комиссия, в состав которой вошли представители Министерства просвещения, Управления образования, акимата», – говорится в сообщении.
Отмечается, что местным исполнительным органам в срочном порядке поручено провести ревизию и проверить безопасность детских игровых объектов: спортивных объектов, детскиих площадок, игровых зон, аттракционов и др.
В комитете напомнили, что перед началом летних каникул проведен ряд совещаний по подготовке городской инфраструктуры для детей, акиматам было поручено провести внеочередные заседания комиссий по делам несовершеннолетних и рассмотреть вопросы готовности инфраструктуры в регионах по созданию безопасных условий для детей.