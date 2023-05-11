Футбольные ворота упали на ребенка на стадионе в Темиртау

Несчастный случай произошел с 12-летним жителем Темиртау на днях. Подросток играл на футбольном поле на стадионе Металлургов, когда на него упали футбольные ворота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda .

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

12-летнего подростка увезли в травматологический кабинет приемно-диагностического отделения центральной больницы города.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, при поступлении состояние ребенка было удовлетворительное, ему оказали первую помощь. Позже пациента перенаправили в многопрофильную клинику имени Х. Макажанова. Диагноз – «ушибленная рана затылочной области». После обследования ребенка отправили на амбулаторное лечение.

В акимате Темиртау сообщают, что это футбольное поле, как и несколько других, находится на балансе отдела жилищно-коммунального хозяйства. Ранее, еще до несчастного случая, от жителей Темиртау поступали жалобы на состояние футбольных полей. Городской отдел ЖКХ предварительно объездил футбольные поля и детские площадки, которым также был необходим ремонт. Власти подготовили акт техобследования, предъявив его подрядчикам, и те обязаны устранить недочеты.

В акимате уверяют, что рядом с этими спортивными объектами были установлены соответствующие таблички о ремонте. По сути, играть там было нельзя. Все ремонтные работы должны были продлиться до середины мая, но, видимо, до футбольного поля на стадионе Металлургов рабочие добраться не успели.

Факт был зарегистрирован в Департаменте полиции Карагандинской области, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято решение.