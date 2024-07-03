...Все начиналось на этих подмостках

О начале Первого театрального фестиваля музыкальных спектаклей в честь 90-летия театра было слышно по всей округе: звуки корная, возвещая о празднике, зазывали гостей, а уже у самого театра в глазах рябило от разнообразия красок, костюмов, флагов и праздничной атрибутики. По красной дорожке в стены храма искусства под аплодисменты зрителей прошествовали коллективы лучших театров города: Казахского национального театра драмы им. М. Ауэзова, Рес­публиканского государственного академического корейского театра, театра «Жаңа ғасыр» и театра традиционного искусства «Алатау». А танцевальный ансамбль увлекал так, что в пляс пускались и почетные гости, и прохожие.

Уже в фойе театра публику околдовывало звучание сатара, дутара, дойры, чанга – того сказочного переплетения чарующих звуков музыкальных инструментов, которые можно слушать не переставая на протяжении тысячи и одной ночи.

В дни фестиваля просторный холл театра превратился в музей. Здесь же состоялось открытие выставки «Архив­ные материалы истории театрального искусства Казахстана» из фондов Архива Президента РК. Помимо редчайших фотографий, книг и прочих раритетов, связанных с жизнью и бытом труппы уйгурского театра, были представлены уникальные музыкальные инструменты, театральные костюмы, эскизы и макеты декораций самых красочных и успешных постановок.

В первый же день фестиваля на сцене театра состоялся показ сразу двух спектаклей – «Анархан» режиссера Мухита Изимова, поставленный хозяевами сцены, и «Қыз Жібек» режиссера Елека Нурсултана, представленный Казахским национальным театром драмы им. М. Ауэзова.

– Наш театр отличается от многих других: в нем успешно трудятся четыре коллектива – театральная труппа, фольк­лорный ансамбль «Нава», молодежный эстрадный ансамбль «Сада» и танцевальный ансамбль «Рухсара», – рассказывает директор театра – заслуженный деятель РК Дильмурат Бахаров. – В декабре 2023 года Министерством культуры и информации учреждена Национальная премия Umai, цель которой – оценка лучших работ творчес­ких коллективов страны. Именно этой высокой награды был удостоен наш фольклорный ансамбль «Нава».

Театр – это не только место творческой деятельности, но и пространство, где кипят административно-организационные работы, направленные на обеспечение оптимальных и комфортных связей с любимыми зрителями.

– Сегодня нашей обширной аудитории доступны онлайн-регистрация и покупка билетов. Кроме того, мы пол­ностью обновили официальный сайт театра. Наши спектакли зритель может слушать на родном для себя языке: если спектакль идет на уйгурском, то в наушниках – перевод на казахский и русский языки. Это очень удобно и сильно расширило нашу зрительскую аудиторию, – продолжает Дильмурат Бахаров.

История Республиканского государственного академического уйгурского театра музыкальной комедии им. Куддуса Кужамьярова берет свое начало 24 сентября 1934 года. За годы существования коллектив испытал на себе влияние разных эпох – от классовой борьбы начала двадцатого столетия, последующих за этим политических репрессий до героических и трагичес­ких событий Великой Отечественной войны. При этом стоит отметить, что в военные годы театр ни на день не приостанавливал свою деятельность. И хоть вся нагрузка тогда целиком и полностью легла на женские плечи, коллектив ставил одноактные пьесы и гастролировал с ними по городам и поселкам, поднимая героический дух тружеников тыла.

– Становление уйгурского профессионального театра происходило благодаря существенной поддержке представителей разных народов нашей страны, – уточняет руководитель литературного отдела театра Гульбахар Насирова. – В период формирования нам оказывали содействие театральные деятели русского, казахского, узбекского и татарского народов: Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Ильяс Жансугуров, Ваххап Азимов, Кари Якубов, Маннан Уйгур, Евгений Брусиловский, Куляш Байсеитова, Абиль Толебаев, Латиф Хамиди и другие. Подобная поддерж­ка была крайне важна, особенно на начальном этапе. Не только основоположники уйгурской драматургии Абдулла Розыбакиев и Исмаил Таиров, но и руководители правительства Мирзоян и Кулумбетов посещали спектакли молодого театра и делились своими впечатлениями и предложениями, способствуя дальнейшему его развитию.

Открывая торжественную часть мероприятия, заместитель Председателя АНК Марат Азильханов зачитал позд­равление Президента Касым-Жомарта Токаева коллективу уйгурского театра. После состоялись награждение ряда артистов театра знаком «Алғыс» от Ассамблеи народа Казахстана, вручение почетных грамот.

Вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов зачитал поздравление Премьер-министра Олжаса Бектенова. Также в торжественной части мероприятия приняли участие народный артист СССР Асанали Ашимов, депутат Сената Парламента Закиржан Кузиев, народная артистка Казахстана Роза Рымбаева и другие почетные гос­ти фестиваля.

Не менее празднично и торжественно прошел гала-концерт в день закрытия фестиваля: выступления артистов в очередной раз окунули всех в атмосферу волшебной восточной сказки с ее неповторимым колоритом и музыкальным сопровождением.