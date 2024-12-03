Все сельские школы подключат к высокоскоростному интернету до сентября 2025 года

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такое поручение дано на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Олжас Бектенов акцентировал внимание на необходимости сокращения разрыва в качестве обучения между сельскими и городскими школами, вызванного дефицитом специалистов с высокой квалификацией, особенно по математике, физике, иностранным языкам.  

Руководитель правительства поставил задачу перед Министерством просвещения совместно с акиматами принять системные меры по повышению компетенции учителей сельских школ. Также поручено обеспечить к 1 сентября 2025 года подключение всех образовательных организаций на селе к высокоскоростному интернету, уделив особое внимание удаленным регионам. Акиматам – до сентября 2025 года организовать создание комьюнити-центров и кружков на базе сельских школ, чтобы обеспечить доступность образовательных и досуговых услуг для всех жителей сельских территорий.

Премьер-министр также поручил масштабировать опыт Актюбинской области по развитию опорных сельских школ – до конца 2025 года завершить создание сети не менее 200 таких организаций. Особое внимание уделено вопросу успешной реализации проектов в сфере образования с участием частного сектора и общественных фондов. В 42 сельских школах Алматинской области при содействии фонда «Білім-инновация» предприняты меры по повышению качества образования по точным дисциплинам. В Актюбинской области фондом «Қазақстан халқына» выделено 1,8 млрд тенге на оснащение опорных и малокомплектных школ. Премьер-министр подчеркнул, что подобные меры способствуют улучшению качества знаний учащихся.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию именно сельских школ. В рамках реализации Концепции развития сельских территорий запланировано до 2027 года строительство порядка 180 школ. В текущем году введено в эксплуатацию 42 сельские школы, в том числе за счет Нацпроекта «Комфортная школа». За последние три года в селах модернизировано порядка 2,5 тысяч школ. С целью улучшения условий и создания комфортной среды обучения ведется реновация свыше 800 школ. Также для сельских школ приобретено более 4 тысяч предметных кабинетов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель правительства поручил Министерству просвещения до конца текущего года представить регионам Единые требования реновации школ, предусматривающие не только капитальный ремонт, но и оснащение их предметными классами.

#Образование #Бектенов #школы

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