Все силы на борьбу с огнем

В минувший понедельник температура воздуха достиг­ла рекордных отметок за это лето: + 44 градуса. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, пожароопасную обстановку осложняет и ветер до 15 м в секунду. За 1,5 суток по области зарегистрировано 62 выезда на загорания сухой травы, пожары, аварийно-спасательные работы, падения деревьев и опор электропередачи. В 39 случаях горела сухая трава на площади от нескольких квадратных метров до 11 700 га, из них 36 загораний ликвидировано. На контроле три возгорания в Сырымском (7 000 га), Акжаикском (ориентировочная площадь – 11 700 га) и Бурлинском (200 кв. м) районах.

В понедельник наиболее сложная обстановка была в Теректинском районе. В окрестностях села Айтиево площадь возгорания составила 50 га, из которых 26 га – земли гослесфонда и 24 га сухой травы. От огня пострадали две хозпостройки. В безопасное место пришлось эвакуировать жителей десяти домов – 44 человека, из которых 16 – дети. Сейчас они вернулись домой.

В Уральске из-за порывов вет­ра произошли замыкание и обрывы линий электропередачи. В результате ряд микрорайо­нов областного центра остается без света. На восстановлении подачи электро­энергии было задействовано 40 человек и 10 единиц техники.

На борьбу с огнем брошены силы ДЧС, добровольных пожарных формирований, лесхозов, привлекаются население и техника частных компаний. На базе департамента по ЧС развернут оперативный штаб, в состав которого включены все коммунальные службы. Дополнительно на помощь прибыли 60 человек личного состава Службы управления по мобилизационной подготовке, 31 спасатель ДЧС Актюбинской области, а также вертолет и еврокоптер Казавиаспаса. Всего по области задействовано 900 человек личного состава и 180 единиц техники.