Всегда первый

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Жанат Сисекенова

Житель Актобе Давид Череватый призывает друзей-казахов говорить на родном языке.

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Давиду было полтора года, когда мама оформила его в казахскую группу детского сада. Выбор объяснила тем, что там была более «мощная» подготовка к школе. Шустрый мальчик быстро осваивал новый язык и активно участвовал во всех детских мероприятиях. С удовольствием выходил на сцену. Занимал первые места и даже получал гран-при на конкурсах. Неудивительно, что когда ему исполнилось семь лет, он пошел в казахский класс, уже умея читать и писать.

– Отдала сына в смешанную школу № 16. Так как мы живем в Казахстане, подумала, что не нужно упускать такой шанс, иначе сын может забыть то, что знает. В первом классе Давиду было скучновато, но дальше все наладилось. Вплоть до девятого класса он также был всегда на виду. Хорошо учился, до восьмого класса был отличником. В девятом классе учебная программа стала более сложной, поблажек в учебе не было. При этом сын был президентом школы, чем я очень горжусь, – рассказывает его мама Лариса.

Давид свободно владеет родным украинским, казахским и русским языками. В школе учил английский язык. Лариса отмечает, что сын не жалеет, что пошел в казахскую школу. Минувшим летом он поступил в медицинский колледж при университете имени Баишева.

– Повышенное внимание к себе Давид испытывает с малых лет. С детского сада в нем отложилось, что он лидер, что он первый. Всегда старался побеждать в конкурсах и смотрах, в которых участвовал. Но если что-то не получалось, то особо не расстраивался, продолжал идти вперед, – рассказывает о сыне Лариса.

Именно мама определила его будущее, рискнула взять на себя ответственность. Но первое решение было принято, когда стала подрастать дочь Наталья, она старше Давида на пять лет. Именно ее успех определил будущее старшего сына, подрастают еще два младших. Общаясь с ними, постепенно и сама Лариса заговорила на государственном языке. Это очень помогает ей в работе и в целом по жизни. Работает она заместителем директора благотворительного фонда «Рахим», а это значит, что постоянно встречается с людьми, среди которых много выходцев из аулов, нуждающихся в материальной и психологической поддержке. Еще Лариса много лет является членом Совета матерей при АНК Актюбинской области.

– Тем, кто хочет отдать своего ребенка на казахское обучение, нужно смотреть, сможет ли он осилить язык. Допустим, в Давиде я всегда была уверена, а Наталья не особо проявляла интерес, тем не менее я все равно отдала ее сначала в казахский садик, а потом в школу и теперь об этом не жалею. Да, было тяжело, но родителям нужно подготовиться, запастись терпением, больше уделять внимания и времени ребенку, – добавляет Лариса.

С мамой полностью согласен и Давид, будущий фельдшер. При поступлении в колледж по гранту знание казахского языка помогло ему, ведь говорит он на нем чисто.

В эти дни Давид со своей группой готовится к литературному вечеру, посвященному Мукагали Макатаеву, чье творчество любит со школьной скамьи. Особенно рад тому, что в инсценировке отрывка из поэмы «Аққулар ұйықтағанда» именно ему доверено сыграть любимого поэта. Еще он выделяет «Қара сөздер» Абая, говорит, что в емких текстах много мудрости.

– Знание казахского языка очень помогает мне по жизни. Это важно. Допустим, регистратор в поликлинике может не знать русского языка, и тогда человеку трудно будет объяснить ему свою проблему, сказать, к кому он хочет попасть на прием. Или я как фельдшер приеду по вызову к человеку, который говорит только на родном языке. Если не пойму его, как быть в таком случае? – размышляет Давид.

Парадоксально, но ему не раз доводилось убеждать друзей-казахов в необходимости заговорить на родном языке.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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